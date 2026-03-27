Sáng 27/3, ghi nhận tại “phố vàng” Trần Nhân Tông (Hà Nội), hoạt động mua bán vàng diễn ra trong trạng thái ổn định hơn so với các phiên biến động mạnh trước đó.

Lượng khách đến giao dịch nhìn chung đã giảm đáng kể, không còn cảnh chen lấn, xếp hàng kéo dài như thời điểm thị trường “sốt nóng”. Thị trường đang “hạ nhiệt” sau chuỗi ngày biến động mạnh, với tâm lý thận trọng bao trùm cả người mua lẫn người bán.

Tại nhiều cửa hàng, khách ra vào lác đác, chủ yếu là các giao dịch nhỏ lẻ. Sau giai đoạn biến động mạnh, tâm lý người dân đã thận trọng hơn. Nhiều người lựa chọn quan sát thêm diễn biến trước khi quyết định xuống tiền.

Tại cửa hàng vàng của Bảo Tín Minh Châu, vẫn có khách xếp hàng bên ngoài chờ giao dịch. Ngoài nhóm khách đến nhận vàng theo giấy hẹn từ trước, vẫn có những người tới mua mới.

Khách xếp hàng bên ngoài Bảo Tín Minh Châu.

Theo thông tin từ cửa hàng, mỗi khách được mua tối đa 2 lượng vàng trong ngày. Với các giao dịch dưới 2 chỉ, khách hàng có thể nhận vàng ngay, trong khi các đơn hàng lớn hơn sẽ được hẹn giao vào tháng 4.

Chị Mai (một khách hàng) cho biết, khi giá vàng điều chỉnh giảm, chị tranh thủ mua 1 chỉ để tích trữ. Chị mua để dành, không phải đầu cơ nên cũng không quá quan tâm đến biến động giá vàng ngắn hạn.

Tại cửa hàng Bảo Tín Minh Châu chuyên mua vàng từ người dân, lượng khách đến bán cũng khá vắng, giao dịch diễn ra rải rác.

Các cửa hàng kinh doanh vàng của Bảo Tín Minh Châu mở cửa trở lại từ 12h hôm qua (26/3) sau khi bất ngờ đóng cửa vào chiều hôm trước. Theo thông cáo của Bảo Tín Minh Châu, việc tạm dừng giao dịch trong chiều 25/3 nhằm phối hợp với cơ quan chức năng để xác minh, làm rõ một số thông tin liên quan.

Cũng trong sáng nay, tại cửa hàng Phú Quý, không khí giao dịch khá trầm lắng. Lượng khách đến mua ít, không còn tình trạng xếp hàng. Các giao dịch diễn ra nhanh chóng, khách hàng có thể vào mua và rời đi trong thời gian ngắn.

Tại hệ thống Bảo Tín Mạnh Hải, phần lớn khách đến trong buổi sáng là nhận vàng theo giấy hẹn, trong khi lượng khách mua mới không nhiều. Trước đó vài ngày, hệ thống này từng quá tải khi thông báo trả vàng sớm hơn dự kiến, buộc nhiều điểm bán phải làm việc tới khuya để kịp trả khách.

Trong khi đó, một số thương hiệu lớn như SJC, PNJ gần như vắng khách do không triển khai giao dịch bán vàng trong thời gian qua.

Trên các hội nhóm mua bán vàng trực tuyến, không khí giao dịch cũng hạ nhiệt rõ rệt. Nếu trước đây người bán thường rao giá chênh cao để “ăn theo” cơn sốt, thì nay mức chênh đã thu hẹp đáng kể. Các bài đăng mua – bán thưa dần, giá rao bám sát thị trường.

Lượng khách giao dịch giảm tại một số cửa hàng.

Cửa hàng vàng vắng khách mua.

Một số cửa hàng không có khách do không có giao dịch bán vàng.

Xếp hàng bên ngoài cửa hàng chờ tới lượt.