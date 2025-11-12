Hiện tôi đang cân nhắc đổi sang một chiếc xe hybrid (HEV) 7 chỗ để sử dụng, vừa tiết kiệm nhiên liệu, vừa phù hợp với xu hướng xe xanh.

Dịp cuối năm, nhiều đại lý đang khuyến mại mạnh tay cho các dòng xe, trong đó có xe hybrid, từ giảm tiền mặt, tặng phụ kiện đến hỗ trợ lệ phí trước bạ, giúp giá thực tế hạ đáng kể. Đây rõ ràng là cơ hội hiếm có để tậu một chiếc xe như ý mà vẫn tiết kiệm chi phí.

Nhiều mẫu xe hybrid đang được giảm giá sâu nhằm kích cầu. Ảnh minh họa: Honda Việt Nam

Tuy nhiên, khi tìm hiểu thêm, tôi biết từ năm 2026, các dòng hybrid HEV sẽ được giảm thuế tiêu thụ đặc biệt, khiến giá bán dự kiến có thể giảm thêm đáng kể. Thông tin này khiến tôi băn khoăn: mua ngay để hưởng ưu đãi cuối năm hay chờ sang năm để kết hợp lợi ích từ thuế và chương trình khuyến mại?

Mong nhận được ý kiến từ các chuyên gia và người dùng về vấn đề này. Xin cảm ơn!

Độc giả Trần Vi Mạnh (Mỹ Đình, Hà Nội)

