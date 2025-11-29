Trong số những thương hiệu xe sang đang có mặt tại Việt Nam, các hãng xe đến từ Anh quốc luôn mất giá nhiều hơn so với mặt bằng chung. Không riêng hai hãng xe siêu sang Rolls-Royce và Bentley, một số mẫu xe của Land Rover đang bán ở nước ta cũng cho thấy khấu hao xe khá lớn chỉ sau thời gian ngắn sử dụng.

Chiếc Range Rover Sport này là một ví dụ điển hình. Theo tìm hiểu của PV báo VietNamNet, chiếc xe thuộc phiên bản Dynamic HSE, nhập khẩu chính hãng, sản xuất năm 2022 và đã lăn bánh khoảng 10.000km.

Mức giá được showroom kinh doanh xe cũ đưa ra là 5,9 tỷ đồng. Thời điểm mua mới, chiếc xe sang này có giá lăn bánh gần 9 tỷ đồng. Như vậy, chỉ sau 3 năm sử dụng, chủ xe đã chịu khoản lỗ lên tới 3 tỷ đồng, tương đương 1 tỷ đồng/năm và 30% giá trị xe lúc mua mới.

Hiện tại, số lượng xe Range Rover Sport thế hệ này trên thị trường xe cũ không nhiều. Ngoài chiếc xe trong bài, còn một chiếc đời 2022 đang bán với giá 5,9 tỷ đồng và một chiếc đời 2024 bán với giá 7,5 tỷ đồng.

Do ít sử dụng, về cơ bản tổng thể xe còn rất mới. Xe có ngoại thất sơn màu đen bóng, đi kèm một số chi tiết sơn màu vàng đồng tạo điểm nhấn như ốp cản trước, ốp khe gió phía trước và bên sườn.

Thiết kế của Range Rover Sport thế hệ thứ ba mang triết lý tối giản, giúp chiếc xe bóng bẩy, sang trọng kiểu nhẹ nhàng, không rối mắt. Đặc biệt, cản trước với các hốc gió lớn tạo sự khỏe khoắn, thể thao hơn. Xe vẫn giữ kiểu dáng hình hộp truyền thống, song sử dụng đường nét bo tròn, mềm mại nhiều hơn thế hệ cũ.

Đây cũng là mẫu xe có cụm đèn pha mảnh nhất trông số các mẫu xe của Land Rover. Cụm đèn LED kỹ thuật số thông minh này chứa tới 1,3 triệu tinh thể gương phản xạ ánh sáng mỗi bên. Nhờ đó, đèn có các công nghệ như phát hiện chuyển động của vật thể, tự động điều chỉnh vùng sáng,…

Range Rover Sport có kích thước chỉ nhỏ hơn Range Rover trong dải sản phẩm của Land Rover. Xe có chiều dài×rộng×cao lần lượt là 4.946×2.003×1.820 mm. Chiều dài cơ sở đạt mức 2.997 mm.

Hệ thống treo khí nén điện tử Dynamic Air Suspension của xe tự động điều chỉnh độ cứng/êm theo điều kiện mặt đường khác nhau. Ngoài ra, hệ thống này còn có chức năng nâng, gạ gầm, kiểm soát chống lật điện tử.

Bộ mâm 5 chấu kép kích thước 22 inch của xe thậm chí chưa xuất hiện 1 vết xước nhỏ, cho thấy chủ nhân là một người rất giữ gìn xe.

Nội thất xe sử dụng tông màu nâu-đen, với phần lớn các chi tiết được bọc da cao cấp. Sau 3 năm lăn bánh, tổng thể khoang cabin ít bị hao mòn. Ghế ngồi bọc da chưa có các vết nhăn hoặc có nhưng không đáng kể. Ghế trước có chỉnh điện 22 hướng kèm làm mát/sưởi và nhớ vị trí.

Bảng điều khiển trung tâm của xe đơn giản gồm một màn hình giải trí cỡ lớn, kích thước 13,1 inch. Với thế hệ mới, phần lớn nút bấm vật lý đã được loại bỏ và thay bằng nút bấm cảm ứng. Phía sau vô-lăng là bảng đồng hồ điện tử 13,7 inch.

Một số tiện nghi khác trên mẫu xe sang Anh quốc này có thể kể đến như hệ thống điều hòa tự động 4 vùng, hệ thống lọc không khí Cabin Air Purification Pro, hệ thống âm thanh cao cấp Meridian Signature Sound System gồm 29 loa, cửa sổ trời toàn cảnh,…

Range Rover Sport được trang bị động cơ 6 xi-lanh thẳng hàng, dung tích 3.0 lít, sản sinh công suất tối đa 355 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500 Nm. Đi kèm với động cơ này là mô-tơ điện lấy năng lượng từ bộ pin 48V. Sức mạnh truyền đến bốn bánh xe thông qua hộp số tự động 8 cấp.

Theo công bố của nhà sản xuất, xe có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 6 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 225 km/h. Mức tiêu hao nhiên liệu của xe không cao, với đường đô thị / cao tốc / hỗn hợp lần lượt là 12,5 / 9,8 / 11,2 lít/100 km.

