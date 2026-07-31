Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp hội tụ gió trên cao, ngày và đêm 31/7, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10-35mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3 giờ).

Miền Bắc vẫn có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa rất to. Ảnh: Hoàng Minh

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 31/7, vẫn có lúc có mưa rào và giông, ngày nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất 31-33 độ.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa vừa, với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm; cục bộ có nơi mưa to đến rất to, lượng mưa trên 110mm. Cảnh báo nguy cơ xảy ra mưa có cường độ lớn (>100 mm/3 giờ).

Khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa rào và giông rải rác, với lượng mưa từ 10-30mm; cục bộ có nơi mưa to, lượng mưa trên 80mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Cảnh báo nguy cơ xảy ra mưa có cường độ lớn (>80 mm/3 giờ).

Cũng trong ngày và đêm 31/7, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác, với lượng mưa từ 10-30mm; cục bộ có nơi mưa to, lượng mưa trên 70mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm).

Cơ quan khí tượng lưu ý, trong các cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ngập úng nhanh tại các khu vực thấp trũng.

Dự báo thời tiết ngày 31/7/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, có lúc có mưa rào và giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày có mưa rào và giông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, riêng khu Tây Bắc 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ; riêng khu vực ven biển 29-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Phía Bắc (Thanh Hóa và Nghệ An) nhiều mây, ngày có mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; từ chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có giông; phía Nam có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 29-32 độ; phía Nam 32-34 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng phía Bắc chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; chiều và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ, có nơi trên 33 độ.