Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo một số vụ, đơn vị của Bộ Dân tộc và Tôn giáo, lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo, tỉnh Cao Bằng.

Thăm, chúc Tết đồng bào các dân tộc, tôn giáo tại tỉnh Cao Bằng, Thứ trưởng Nông Thị Hà khẳng định, việc chăm lo đời sống cho bà con, các gia đình chính sách, hộ nghèo mỗi dịp Tết đến, Xuân về là truyền thống nhân văn tốt đẹp của dân tộc.

Thứ trưởng Nông Thị Hà phát biểu tại buổi thăm và chúc Tết tại xã Đàm Thuỷ, tỉnh Cao Bằng.

Tại các xã Quang Hán, Quang Trung và Đàm Thuỷ, đoàn công tác đã tặng quà Tết cho 75 người có uy tín và 300 gia đình dân tộc thiểu số (DTTS) nghèo, cận nghèo và tập thể UBND các xã: Quang Hán, Quang Trung và Đàm Thuỷ. Tổng giá trị các phần quà gần 380 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi trao quà tại các xã Quang Hán, Quang Trung, Đàm Thuỷ, Thứ trưởng Nông Thị Hà đã thông tin về bộ máy thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác về dân tộc và tôn giáo từ Trung ương đến địa phương và các chương trình, chính sách dân tộc ở vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Thứ trưởng Nông Thị Hà tặng quà cho UBND xã Quang Trung, tỉnh Cao Bằng

Theo Thứ trưởng Nông Thị Hà, những năm qua Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với vùng đồng bào DTTS và miền núi. Với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc và tôn giáo, Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã tham mưu cho Chính phủ triển khai nhiều chủ trương, chính sách đặc thù về vùng DTTS và miền núi, trong đó có Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi đã mang lại hiệu quả tích cực.

Các chính sách về giáo dục, y tế, văn hóa, đào tạo cán bộ và xây dựng hệ thống chính trị cơ sở đã và đang mang lại những chuyển biến mạnh mẽ ở cơ sở, đời sống của đồng bào đang từng bước được cải thiện và nâng cao.

Thứ trưởng Nông Thị Hà tặng quà cho người có uy tín xã Quang Hán, tỉnh Cao Bằng

Tại buổi thăm và chúc Tết, Thứ trưởng cũng đã thông tin việc tích hợp Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới thành một chương trình mục tiêu quốc gia chung. Theo Thứ trưởng, thời gian tới sẽ có nhiều chính sách cụ thể, đặc thù để dành cho vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Thứ trưởng Nông Thị Hà khẳng định, thời gian tới, việc triển khai các chương trình, chính sách dân tộc, nhất là Chương trình mục tiêu quốc gia sẽ được phân cấp, phân quyền về tận cơ sở, tạo điều kiện cho chính quyền cơ sở triển khai sát với thực tế của địa phương, phù hợp với bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền hai cấp như hiện nay.

Nhân dịp chào đón năm mới Bính Ngọ, Thứ trưởng Nông Thị Hà chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các xã đón năm mới an vui, hạnh phúc. Thứ trưởng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương cần tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện tốt hơn nữa cho các hộ nghèo; trước mắt tập trung tổ chức cho nhân dân vui xuân, đón Tết Bính Ngọ chu đáo, an toàn và tiết kiệm.

Thứ trưởng Nông Thị Hà và Đoàn công tác tặng quà cho cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng Đàm Thuỷ

Tại buổi thăm và tặng quà, chính quyền các xã đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến đoàn công tác, đồng thời khẳng định những phần quà này không chỉ giúp các gia đình vơi bớt khó khăn về vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, thể hiện sự quan tâm sát sao của lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo đối với bà con vùng cao.

Cũng trong ngày 5/2, đoàn công tác của Bộ Dân tộc và Tôn giáo cũng đã đến thăm, chúc Tết và động viên và tặng quà cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Đàm Thuỷ và Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tà Lùng.

Thứ trưởng Nông Thị Hà ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của lực lượng Bộ đội Biên phòng trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh biên giới quốc gia. Thứ trưởng mong muốn các đơn vị tiếp tục phát huy vai trò tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc và tôn giáo chấp hành pháp luật, tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững an ninh biên giới.

Trong chiều cùng ngày, đoàn công tác đã đến thăm chúc Tết Giáo xứ Bó Tờ và Giáo xứ Hưng Long thuộc giáo phận Lạng Sơn - Cao Bằng. Tại đây, Thứ trưởng chúc các chức sắc, chức việc, giáo dân của Giáo xứ đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ mạnh khỏe, hạnh phúc, an vui.

Thứ trưởng Nông Thị Hà và Đoàn công tác tặng quà Giáo xứ Bó Tờ.

Thứ trưởng Nông Thị Hà cùng đoàn công tác chúc Tết Giáo xứ Hưng Long.

Thứ trưởng mong muốn các vị chức sắc, chức việc giáo xứ phát huy phương châm “tốt đời, đẹp đạo”, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và địa phương, chung tay xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; tích cực tham gia các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, góp phần phát triển quê hương ngày càng giàu mạnh.