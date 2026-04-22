Liên tiếp những tình huống cố tình vượt barie của tài xế

Tại các đoạn giao cắt với đường ray tàu hỏa, dù tín hiệu cảnh báo đã phát đi, thậm chí barie đã hạ xuống, không ít tài xế ô tô, xe máy vẫn cố tình “đánh cược” băng qua đường ngang trước mũi tàu. Chỉ vài giây nôn nóng, chủ quan có thể đổi lại bằng những va chạm kinh hoàng, để lại hậu quả nặng nề về người và tài sản.

Thực tế này không chỉ phản ánh ý thức chấp hành luật giao thông hạn chế, mà còn cho thấy tâm lý coi thường rủi ro của một bộ phận người điều khiển phương tiện.

Chỉ trong ít ngày tháng 4, liên tiếp các trường hợp vi phạm hành lang an toàn đường sắt, gây mất an toàn giao thông và gây bức xúc trong cộng đồng đã diễn ra.

Mới đây nhất, khoảng 18h30 ngày 18/4, tại Km 35+637, khu gian Đồng Văn - Phú Xuyên (Hà Nội), tàu SE6 va chạm với ô tô con hiệu VinFast VF 6 cố tình vượt đường ngang dân sinh. Hậu quả, ô tô con bị tàu đâm mạnh và hư hỏng nặng, tài xế may mắn thoát nạn.

Khoảng 8h00 sáng cùng ngày (18/4), tại Km 10+400 tuyến đường sắt Bắc - Nam, một nam tài xế điều khiển xe bán tải vẫn cố vượt qua khi rào chắn đang hạ xuống, khiến xe mắc kẹt trong khu vực nguy hiểm. Rất may, người này kịp lùi xe, tránh va chạm.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt 5 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 2 tháng với lỗi vượt rào chắn khi chắn đang dịch chuyển.

Các vụ việc liên tiếp kể trên cho thấy vi phạm tại đường ngang đường sắt không còn là bất cẩn nhất thời, mà đã trở thành nguy cơ thường trực đe dọa an toàn giao thông.

Nhiều tài xế thẳng thắn nhìn nhận, hành vi cố tình vượt rào chắn khi có tín hiệu tàu đến là biểu hiện của ý thức kém, coi thường pháp luật và tính mạng con người, cần phải bị xử lý nghiêm khắc hơn.

Sắp có chế tài mạnh hơn, tài xế còn dám liều?

Mới đây, Chính phủ ban hành Nghị định 81/2026/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt (Nghị định 81), có hiệu lực từ ngày 15/5. Đây là văn bản thay thế một phần cho Nghị định 100/2019/NĐ-CP (Nghị định 100) trước đó, đưa hệ thống xử phạt giao thông theo hướng chuyên ngành thay vì tổng hợp như trước.

Đáng chú ý, tại Điều 13, Nghị định 81 đã quy định mức phạt tăng nhiều lần so với quy định cũ đối với các hành vi vi phạm quy tắc giao thông đường sắt tại đường ngang, cầu chung, hầm đường sắt, vốn tiềm ẩn nguy cơ dẫn tới tai nạn giao thông rất cao.

Cụ thể, phạt tiền từ 4-6 triệu đồng đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vượt rào chắn đường ngang, cầu chung khi chắn đang dịch chuyển; vượt đường ngang, cầu chung khi đèn đỏ đã bật sáng; không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường hoặc chỉ dẫn của nhân viên gác đường ngang, cầu chung khi đi qua đường ngang, cầu chung.

Phạt tiền từ 18-20 triệu đồng đối với người điều khiển xe ô tô, các loại xe tương tự xe ô tô vượt rào chắn đường ngang, cầu chung khi chắn đang dịch chuyển; vượt đường ngang, cầu chung khi đèn đỏ đã bật sáng; không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường hoặc chỉ dẫn của nhân viên gác đường ngang, cầu chung khi đi qua đường ngang, cầu chung.

Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm nêu trên còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tước quyền sử dụng GPLX từ 1-3 tháng.

Đồng thời, nếu người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ làm hỏng cần chắn, giàn chắn, các thiết bị khác tại đường ngang, cầu chung sẽ bị phạt tiền từ 20-25 triệu đồng.

Như vậy, so với mức phạt của Nghị định 100 với hành vi tương tự là 1-2 triệu đồng đối với xe máy và 4-6 triệu đồng đối với ô tô thì mức phạt mới áp dụng từ 15/5 tới đây được nâng lên mức cao gấp 4-6 lần.

Việc nâng mức xử phạt đối với hành vi nguy hiểm này được đánh giá là cần thiết và nhận được sự đồng thuận cao, trong bối cảnh nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng xuất phát từ việc người điều khiển ô tô, xe máy cố tình vượt đường ngang khi tàu đang đến.

Dẫu vậy, các chuyên gia cho rằng, chế tài thôi chưa đủ. Cần đồng bộ giải pháp như xóa lối đi tự phát, nâng cấp cảnh báo, rào chắn thông minh, tăng giám sát và xử phạt nguội bằng hệ thống camera AI, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để thay đổi thói quen chủ quan. Chỉ khi phạt nặng đi cùng hạ tầng và kiểm soát hiệu quả, vi phạm mới bị đẩy lùi, tai nạn mới có thể giảm bền vững.

