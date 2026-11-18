Mùi tàu không chỉ là loại rau thơm giúp món ăn thêm hấp dẫn mà còn chứa nhiều hợp chất thực vật có tiềm năng kháng khuẩn và chống oxy hóa.

Ăn mùi tàu thường xuyên có mang lại lợi ích cho sức khỏe và tuổi thọ không? Nên sử dụng loại rau này như thế nào để phát huy giá trị dinh dưỡng mà vẫn bảo đảm an toàn? (Bích Hà - An Lạc, Bắc Giang).

Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Việt Hoàng - nguyên giảng viên Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam tư vấn:

Mùi tàu hay còn gọi ngò gai không chỉ là loại rau gia vị quen thuộc trong bữa ăn của người Việt mà còn chứa tinh dầu và nhiều hợp chất thực vật có hoạt tính sinh học. Một số nghiên cứu cho thấy tinh dầu mùi tàu có khả năng ức chế một số vi khuẩn trong điều kiện phòng thí nghiệm. Nhờ đó, loại rau thơm này được quan tâm về tiềm năng hỗ trợ bảo vệ sức khỏe.

Trong Đông y, mùi tàu tính ấm, vị cay có tác dụng làm ra mồ hôi để đẩy các tà khí (phong hàn - gió lạnh) ra ngoài. Khi bị cảm mạo phong hàn (cảm lạnh) với các triệu chứng sợ lạnh, sợ gió, nhức đầu, nghẹt mũi, không ra mồ hôi, người ta thường dùng nước sắc lá mùi tàu có thể phối hợp với kinh giới, tía tô để uống hoặc nấu nước xông giúp ra được mồ hôi và hạ sốt.

Các tác dụng của loại rau thơm này bạn có thể tham khảo:

1. Mùi tàu chứa hợp chất có tiềm năng kháng khuẩn

Trong lá mùi tàu có tinh dầu và các hợp chất thực vật tự nhiên. Một số nghiên cứu thực nghiệm ghi nhận tinh dầu mùi tàu có khả năng ức chế sự phát triển của một số chủng vi khuẩn.

Mùi tàu - rau gia vị có nhiều công dụng cho sức khỏe. Ảnh: Hoa Linh.

Đây là đặc tính đáng chú ý, góp phần lý giải vì sao mùi tàu được sử dụng trong các bài thuốc dân gian. Tuy nhiên, tác dụng kháng khuẩn trong phòng thí nghiệm không đồng nghĩa với khả năng điều trị nhiễm khuẩn khi ăn hoặc uống loại rau này.

2. Bổ sung chất chống oxy hóa, hỗ trợ bảo vệ tế bào

Mùi tàu chứa một số hợp chất chống oxy hóa có nguồn gốc thực vật. Những chất này góp phần hạn chế tác động của các gốc tự do, vốn có liên quan đến quá trình tổn thương tế bào và lão hóa.

Việc bổ sung đa dạng rau xanh, trong đó có mùi tàu, cung cấp các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể, làm chậm quá trình già hóa hơn.

3. Hỗ trợ tiêu hóa, kích thích vị giác

Theo y học cổ truyền, mùi tàu có tác dụng hành khí, kiện tỳ. Loại rau này thường được dùng trong các món canh, cháo, phở và món ăn nhiều đạm để tăng hương vị, kích thích vị giác.

4. Sử dụng mùi tàu thế nào để tốt cho sức khỏe?

Bạn có thể dùng lá mùi tàu tươi làm rau gia vị trong các món ăn hoặc kết hợp với các loại rau xanh khác để đa dạng nguồn dưỡng chất.

Người dùng nên rửa sạch rau dưới vòi nước trước khi ăn, đặc biệt khi sử dụng dưới dạng rau sống.

Người bệnh không tự ý uống nước sắc mùi tàu với liều lượng lớn hoặc coi đây là phương pháp điều trị.

Lưu ý, mùi tàu là loại rau thơm có giá trị dinh dưỡng và tiềm năng kháng khuẩn đáng quan tâm. Tuy nhiên, không có loại rau đơn lẻ nào được chứng minh có thể giúp con người trường thọ.