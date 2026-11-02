Rau mồng tơi giá rẻ, dễ mua nhưng lại giàu chất xơ, canxi, sắt và vitamin. Không chỉ hỗ trợ tiêu hóa, cải thiện táo bón, loại rau nhớt này còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe.

Ăn rau mồng tơi có giúp giảm cân, hạ cholesterol xấu và kiểm soát đường huyết không? Loại rau này có công dụng nổi bật gì? Xin cảm ơn chuyên gia! (Phạm Thị Ngọc - Hà Nội).

Bác sĩ Hoàng Việt Hoàng - nguyên Phó giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh, Hà Nội tư vấn:

Mồng tơi là loại rau dân dã, giá rẻ. Rau có đặc tính nhớt nên nhiều người không thích nhưng là thực phẩm cung cấp nhiều dưỡng chất như canxi, sắt, vitamin A, vitamin C, axit folic và chất xơ, có lợi cho sức khỏe.

Một trong những ưu điểm dinh dưỡng nổi bật của rau mồng tơi là hàm lượng canxi tương đối cao. Trong 100g rau mồng tơi chứa khoảng 166mg canxi.

Bên cạnh canxi, loại rau này còn cung cấp các khoáng chất thiết yếu khác như sắt và kali, góp phần bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể.

Đặc biệt, chất nhầy đặc trưng của mồng tơi có chứa pectin và các thành phần chất xơ, góp phần hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa. Đây cũng là lý do loại rau này thường được sử dụng trong các món canh thanh mát, nhất là vào mùa hè.

Rau mồng tơi có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe. Ảnh: Hoa Linh.

Một số nghiên cứu thực nghiệm ghi nhận các hợp chất trong mồng tơi có hoạt tính chống oxy hóa, chống viêm. Beta-sitosterol, một hợp chất thực vật có trong rau, cũng được quan tâm nghiên cứu về những tác động sinh học tiềm năng. Tuy nhiên, chưa có đủ bằng chứng để khẳng định ăn mồng tơi có thể phòng ngừa hoặc điều trị ung thư.

4 tác dụng đáng chú ý của mồng tơi

- Hỗ trợ tiêu hóa, giảm táo bón: Nhờ chứa chất xơ và chất nhầy, mồng tơi có thể hỗ trợ nhu động ruột và cải thiện tình trạng táo bón. Đây là một trong những lý do rau thường được dùng trong bữa ăn của trẻ em và người lớn tuổi.

- Tốt cho phụ nữ mang thai: Mồng tơi cung cấp folate (vitamin B9), sắt và một số khoáng chất cần thiết trong thai kỳ. Folate đóng vai trò quan trọng đối với quá trình phân chia tế bào và phát triển hệ thần kinh của thai nhi, giúp giảm nguy cơ dị tật ống thần kinh. Tuy nhiên, rau không thể thay thế việc bổ sung axit folic theo hướng dẫn của bác sĩ trước và trong thai kỳ.

- Kiểm soát cân nặng, mỡ máu: Mồng tơi có hàm lượng năng lượng thấp, chứa nước và chất xơ, tạo cảm giác no lâu hơn. Khi được đưa vào chế độ ăn cân đối, loại rau này có thể hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Chất nhầy có trong rau mồng tơi có tác dụng hấp thu cholesterol.

- Bổ sung chất chống oxy hóa: Vitamin C, vitamin A và các hợp chất thực vật trong mồng tơi góp phần bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do. Việc bổ sung đa dạng rau xanh trong khẩu phần ăn cũng giúp cơ thể nhận được nhiều vi chất cần thiết.

Lưu ý: Người có hệ tiêu hóa nhạy cảm, dễ bị tiêu chảy hoặc đi ngoài phân lỏng nên hạn chế ăn quá nhiều mồng tơi. Rau cần được rửa sạch, nấu chín trước khi sử dụng.

Bác sĩ tim mạch chỉ ra 3 đồ uống tốt nhất cho trái tim và 3 loại cần tránh Nước lọc, cà phê đen và trà không đường là những đồ uống được chuyên gia tim mạch khuyến nghị. Trong khi đó, nước ngọt, rượu bia và nước tăng lực là những loại nên hạn chế.