Vì sao trẻ 4-6 tuổi dễ mắc bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt?

BS.CKI Nguyễn Công Luận, Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC cho biết từ 4-6 tuổi, trẻ sẽ đi học mầm non để chuẩn bị bước vào lớp 1. Tuy nhiên, ở lứa tuổi này, trẻ thường có khoảng trống miễn dịch do kháng thể bảo vệ từ vắc xin đầu đời giúp phòng các bệnh truyền nhiễm như bạch hầu, ho gà, bại liệt, uốn ván giảm dần theo thời gian. Khi sinh hoạt ở môi trường bán trú đông người, dùng chung đồ chơi, dụng cụ học tập khiến trẻ có nguy cơ mắc bệnh rất cao nếu tiếp xúc mầm bệnh.

Trẻ 4-6 tuổi bắt đầu đi học, dùng chung đồ chơi khiến mầm bệnh lan nhanh trong môi trường tập thể. Ảnh: Shutterstock

Vi khuẩn bạch hầu và ho gà dễ lây qua đường hô hấp từ giọt bắn mũi họng khi người bệnh ho, hắt hơi, nói chuyện. Vi khuẩn cũng có thể bám vào các vật dụng như chén bát, ly uống nước… gián tiếp lây cho trẻ khi sử dụng chung. Môi trường khép kín, đông đúc như lớp bán trú, trường học rất dễ lây lan bệnh tập thể.

Còn virus bại liệt có ở trong phân, lây nhiễm khi trẻ ăn uống phải thực phẩm, nguồn nước nhiễm bẩn. Trẻ hay cho tay lên mũi, miệng nên dễ bị lây. Theo thống kê, có khoảng 90% người nhiễm virus này không có triệu chứng hoặc chỉ biểu hiện nhẹ nên khó phát hiện, khiến virus âm thầm lây lan.

Bên cạnh đó, trẻ cũng thích khám phá mọi thứ xung quanh, chạy nhảy, dễ bị trầy xước, tạo điều kiện cho vi khuẩn uốn ván có nhiều ngoài môi trường đất cát xâm nhập, gây bệnh.

Trẻ 4-6 tuổi thích khám phá môi trường xung quanh, sử dụng chung đồ chơi dễ có nguy cơ mắc ho gà, bạch hầu. Ảnh: Shutterstock

Biến chứng nặng nề từ 4 bệnh

Bác sĩ Luận khuyến cáo, các bệnh kể trên không chỉ dễ lây nhiễm, còn gây nhiều biến chứng nguy hiểm, nguy cơ tử vong cao cho trẻ. Như bệnh ho gà gây ho dữ dội kéo dài, tím tái, thở rít, ngưng thở do thiếu oxy, viêm phổi, viêm phế quản, sa trực tràng, vỡ phế nang, tràn khí màng phổi, gãy xương sườn do ho mạnh, viêm não, dẫn đến tử vong. Mới đây, nước ta ghi nhận một bé gái 4 tuổi, ở Đồng Nai tử vong do ho gà khi chưa tiêm vắc xin phòng bệnh này. Hay trong năm 2024, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) ghi nhận 10 bệnh nhi mắc ho gà nặng, trong đó có nhiều trẻ từ 3-4 tuổi mắc bệnh.

Trẻ mắc bệnh bạch hầu dễ rơi vào khó thở, khó nuốt, bít tắc đường thở gây biến chứng viêm phổi, suy tim, liệt tứ chi, tỷ lệ tử vong đến 20%, nhất là ở trẻ dưới 5 tuổi.

Bệnh nhi 7 tuổi mắc uốn ván biến chứng suy hô hấp, co giật toàn thân khi chơi bóng đá, điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, ngày 1/5. Ảnh: BVCC

Bệnh uốn ván gây co giật, co cứng cơ, co thắt thanh quản, gãy xương, nhiễm trùng phổi, suy hô hấp, rối loạn thần kinh... Nếu không điều trị kịp thời, tỷ lệ tử vong của bệnh lên đến 90%. Mới đây, nước ta ghi nhận trường hợp bé gái 7 tuổi mắc uốn ván khi bị thanh gỗ đâm vào chân do không tiêm vắc xin và huyết thanh uốn ván.

Còn bại liệt khiến ít nhất 1/200 người mắc bệnh phải chịu biến chứng liệt vĩnh viễn, thường ở chân. Trong số đó, 5-10% tử vong do liệt các cơ kiểm soát hô hấp như cơ hoành và cơ liên sườn. Hiện bệnh đã được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo có nguy cơ quay trở lại nếu tỷ lệ tiêm vắc xin thấp.

1 mũi vắc xin phòng 4 bệnh, mẹ cần lưu tâm

Trẻ tiêm vắc xin phòng bệnh tại Hệ thống Tiêm chủng VNVC. Ảnh: Mộc Miên

Theo bác sĩ Luận, để chuẩn bị sức khỏe tốt cho con trước khi bước vào môi trường học đường, cha mẹ cần lưu tâm phòng bệnh cho trẻ ở giai đoạn 4-6 tuổi. Sau lịch tiêm vắc xin 5 trong 1 và 6 trong 1 ở giai đoạn 2 năm đầu đời, cha mẹ cần tiêm một mũi vắc xin phòng bạch hầu - ho gà - bại liệt - uốn ván khi trẻ 4-6 tuổi. Đây là giai đoạn nồng độ kháng thể bảo vệ trước bạch hầu, ho gà, uốn ván và bại liệt từ các mũi tiêm đầu đời đã suy giảm, không đủ để phòng bệnh nếu trẻ không được tiêm nhắc lại.

Tiêm mũi vắc xin nhắc lại không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe thể chất toàn diện cho trẻ, còn giảm nguy cơ trẻ mắc bệnh và lây cho những người thân trong gia đình như trẻ nhỏ chưa đến tuổi tiêm chủng, ông bà lớn tuổi. Theo nghiên cứu, tỷ lệ đáp ứng miễn dịch sau tiêm nhắc đạt trên 95% với cả 4 bệnh, đảm bảo khả năng bảo vệ cao cho trẻ từ 4-6 tuổi.

Ngoài tiêm vắc xin đủ mũi, đúng lịch, mẹ cho con ăn đủ chất dinh dưỡng để tăng cường sức đề kháng. Ảnh: Shutterstock

Đừng để một mũi tiêm bị lãng quên vì đó có thể là “tấm khiên quan trọng” cho con yêu. Hãy chủ động đưa trẻ đi tiêm nhắc lại vắc xin phòng 4 bệnh nguy hiểm ngay hôm nay. Một hành động nhỏ nhưng là bước đi lớn để bảo vệ tương lai khỏe mạnh cho con.

Hương Linh