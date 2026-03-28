Tọa đàm Làm thế nào để con thích đọc sách? mới diễn ra tại Hà Nội thu hút đông đảo phụ huynh và những người quan tâm đến giáo dục sớm. Chương trình có sự tham gia của ba diễn giả: bà Kim Thoa – CEO Tân Việt Books, bà Nguyễn Thị Hải - người được biết đến với hành trình Gieo hạt kim cương và bà Thanh Trúc - Thạc sĩ Khoa học Thư viện & Thông tin, Đại học Simmons (Hoa Kỳ).

Ba diễn giả, ba góc nhìn khác nhau nhưng cùng gặp nhau ở một điểm chung: muốn con yêu sách, người lớn phải là người gieo hạt đầu tiên. Không khí tọa đàm diễn ra cởi mở, nhiều trao đổi thẳng thắn xoay quanh câu chuyện xây dựng thói quen đọc trong gia đình.

Từ góc độ người làm sách và giáo dục, CEO Kim Thoa đưa ra một nhận định đáng suy ngẫm: "Khi con không thích đọc sách, lỗi không nằm ở con mà bắt đầu từ người lớn". Quan điểm này nhanh chóng nhận được sự đồng tình của nhiều phụ huynh, bởi thực tế không ít gia đình mong con đọc sách nhưng lại chưa tạo dựng được môi trường đọc đúng nghĩa trong chính ngôi nhà của mình.

Theo bà Kim Thoa, văn hóa đọc không thể hình thành trong ngày một ngày hai mà cần được “gieo” từ rất sớm. Một đứa trẻ khó có thể yêu sách nếu xung quanh không có sách, không có góc đọc và thiếu hình mẫu đọc sách từ cha mẹ. Những trải nghiệm đọc trong những năm đầu đời đóng vai trò quan trọng, góp phần hình thành tư duy, cảm xúc và khả năng học tập lâu dài.

Dẫn chứng từ các nghiên cứu và những câu nói nổi tiếng, bà nhấn mạnh vai trò của người mẹ trong việc nuôi dưỡng tri thức cho con, cũng như tầm quan trọng của việc đọc trong hành trình trưởng thành. Điểm chung của nhiều nhân vật thành công trên thế giới là duy trì thói quen đọc sách từ sớm như một phần không thể thiếu của cuộc sống.

Một thông điệp xuyên suốt buổi tọa đàm được nhắc lại nhiều lần: đọc sách là điều bình thường nhưng lại mang giá trị lớn lao. Từ đó, các diễn giả khuyến nghị phụ huynh cần biến việc đọc thành một trải nghiệm tự nhiên, tích cực thay vì áp lực. Những giải pháp cụ thể được đưa ra như xây dựng góc đọc trong nhà, thiết lập mục tiêu đọc phù hợp và tăng cường tương tác giữa cha mẹ và con trong quá trình đọc.

Đồng quan điểm, bà Nguyễn Thị Hải chia sẻ mong muốn xây dựng hàng triệu tủ sách gia đình. Với hơn 30 năm làm giảng viên, xuất thân từ hoàn cảnh khó khăn, bà thấu hiểu giá trị của tri thức và việc đọc. Theo bà, muốn con thành tài, trước hết cha mẹ phải trở thành đại sứ đọc trong chính gia đình mình.

Ở góc nhìn chuyên môn, bà Thanh Trúc lưu ý rằng không phải cuốn sách nào cũng phù hợp với trẻ. Thực tế có những gia đình sở hữu hàng nghìn đầu sách nhưng lại thiếu định hướng lựa chọn. Vì vậy, bên cạnh việc khuyến khích đọc, cha mẹ cần trang bị kỹ năng chọn sách phù hợp với độ tuổi và khả năng tiếp nhận của con.

Một nội dung nhận được nhiều sự quan tâm là vấn đề trẻ tiếp xúc với thiết bị điện tử. Các diễn giả cho rằng trong bối cảnh hiện nay, việc trẻ sử dụng công nghệ là khó tránh khỏi. Tuy nhiên, nếu thiếu sự kiểm soát và cân bằng, trẻ dễ bị cuốn vào thế giới màn hình, dần suy giảm khả năng tập trung điều mà việc đọc sách có thể bù đắp hiệu quả.

Theo đó, xây dựng thói quen đọc không chỉ giúp trẻ tiếp nhận tri thức mà còn rèn luyện tư duy sâu, khả năng tập trung và sự kiên nhẫn - những kỹ năng ngày càng quan trọng trong thời đại số.