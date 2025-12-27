Ngày 26/12, tác giả trẻ Lưu Phương Trực đã có buổi giao lưu đánh dấu lần đầu tiên giới thiệu 2 tác phẩm nghiên cứu về di sản Việt Nam.

Sinh năm 2005, Lưu Phương Trực hiện đang theo học chuyên ngành Lịch sử tại College of the Holy Cross (Massachusetts) và Denison University (Ohio), Hoa Kỳ. Tác giả chia sẻ niềm đam mê với lịch sử đã bắt đầu từ khi chỉ mới 5 tuổi nhờ những câu chuyện bộ đội mà ông ngoại kể trước khi đi ngủ. Tuy nhiên, phải đến cấp 3, Lưu Phương Trực mới thực sự nhận ra lịch sử có thể trở thành ngành học và tương lai của mình.

Tác giả trẻ Lưu Phương Trực. Ảnh: HM

Cuốn sách đầu tiên Các công trình Di sản Văn hóa mang tính biểu tượng của Thành phố Hồ Chí Minh (phiên bản song ngữ Việt - Anh) được An Thư Book và NXB Thế Giới ấn hành tháng 5/2025, ra đời từ những kỷ niệm sâu sắc của tác giả với 3 công trình: Nhà hát Thành phố, Dinh Độc Lập và Dinh Gia Long (nay là Bảo tàng TPHCM).

Quá trình nghiên cứu không thiếu những khó khăn và bất ngờ. Khi tìm hiểu về Nhà hát Thành phố, Phương Trực phát hiện nhiều tài liệu không thống nhất về kiến trúc sư thiết kế công trình. Với Dinh Độc Lập, tác giả tìm ra kiến trúc được xây dựng theo chữ Cát, một chi tiết ít người biết đến là chữ Cát (吉) trong Hán-Việt có ý nghĩa chính là tốt lành, may mắn.

Cuốn sách thứ hai The Downfall of the Nguyễn Dynasty (phiên bản tiếng Anh) được Phương Trực viết với mong muốn giới thiệu lịch sử Việt Nam cho bạn bè quốc tế. Tác phẩm này mất 2 năm hoàn thành, trong đó 1 năm viết và 1 năm chỉnh sửa.

"Mỗi lần học thêm về lịch sử ở trường, tôi lại thấy những điều cần thay đổi trong bản thảo để nó hoàn thiện hơn. Cuốn sách này đã lớn lên cùng quá trình học của tôi", tác giả chia sẻ.

Đặc biệt, Lưu Phương Trực dành sự ưu ái cho thời Gia Long vì đây là giai đoạn thể hiện rõ nhất sự giao thoa văn hóa. Tác giả nhận định vua Gia Long là nhân vật thú vị nhất để viết về sự va chạm văn hóa.

Hiện tại, Lưu Phương Trực tập trung vào việc học tập, chuẩn bị bước vào năm cuối đại học. Mặc dù vẫn có dự định tiếp tục sáng tác nhưng tác giả tạm gác lại để ưu tiên cho chương trình học.

Cùng ngày 26/12, nhà sách Fahasa tại Nghệ An chính thức ra mắt, với diện tích hơn 300m², được kỳ vọng thành điểm hẹn văn hóa đọc mới, kết nối tri thức - giáo dục - giải trí cho đông đảo bạn đọc địa phương.

Nhà sách trưng bày hơn 30.000 bản sách quốc văn và ngoại văn, cùng 40.000 sản phẩm khác.

Điểm nhấn của nhà sách là hệ thống tủ sách trọng tâm và chuyên đề được tuyển chọn kỹ lưỡng như: tác giả trẻ Việt Nam, văn học kinh điển, Nguyễn Nhật Ánh, kiến thức bách khoa, truyện trinh thám… góp phần lan tỏa tri thức và nuôi dưỡng văn hóa đọc bền vững.

Về thiết kế, nhà sách mang phong cách hiện đại, mở và đa trải nghiệm, với mặt tiền kính trong suốt, sử dụng vật liệu gỗ sáng kết hợp hệ thống ánh sáng hài hòa. Các khu trưng bày sách, hàng tổng hợp và khu trải nghiệm được sắp xếp thông thoáng, liền mạch, đồng thời linh hoạt thay đổi theo mùa lễ hội và các sự kiện văn hóa - giáo dục.

Dịp khai trương trùng với mùa lễ hội cuối năm, Fahasa có nhiều ưu đãi giảm giá từ 10-50%, cùng các hoạt động trải nghiệm, giao lưu dành cho gia đình và thiếu nhi.

