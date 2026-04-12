Đại biểu Nguyễn Văn Cảnh (đoàn Gia Lai) khẳng định giao thông là một trong những thước đo quan trọng phản ánh mức độ hiện đại, văn minh của Thủ đô.

Đại biểu đề nghị có chính sách khuyến khích xây dựng bãi đỗ xe ngầm, bãi đỗ xe cao tầng. Dự thảo luật đề xuất được phép sử dụng tối đa 25% tổng diện tích sàn xây dựng của dự án theo quy hoạch để đầu tư khai thác dịch vụ hỗ trợ cho hoạt động trông giữ xe.

Tuy nhiên, đại biểu nhìn nhận quy định này chưa rõ, chưa tạo điều kiện để nhà đầu tư nâng cao hiệu quả khai thác công trình. Theo ông, một phần diện tích trong 25% diện tích sàn có thể hoạt động thương mại, phục vụ ăn uống, mua sắm không chỉ phục vụ người gửi xe.

Đại biểu Nguyễn Văn Cảnh giới thiệu về các đề xuất

Ông Cảnh đề nghị bổ sung quy định, được sử dụng vào mục đích kinh doanh trong phần 25% không dùng để giữ xe. Ông cho rằng, quy định này giúp thiết kế được nhiều mô hình, nhiều kiểu kiến trúc bãi đỗ xe cao tầng phù hợp với nhiều đối tượng, quy mô đầu tư, phù hợp với không gian, quy mô dân số và điều kiện kinh tế khác nhau.

Đại biểu nhìn nhận, hiện nay, phần lớn phương tiện phải đỗ tại bãi tạm dưới lòng đường, trên vỉa hè hoặc dưới các công trình giao thông.

Nhiều đô thị ở các nước có mật độ giao thông cao, thiếu diện tích giao thông tĩnh cũng có đỗ xe lấn chiếm lòng, lề đường, đỗ xe trên vỉa hè làm mất lối đi bộ, hư hỏng vỉa hè tương tự như Việt Nam.

Bản minh họa đề xuất đỗ xe do đại biểu Nguyễn Văn Cảnh giới thiệu

Một số đô thị cho phép đỗ xe một phần trên vỉa hè, cải tạo một phần hè thành lòng đường để dành cho đỗ xe, vẫn tồn tại các bãi xe đỗ dưới các công trình giao thông, ông Cảnh cho rằng có thể nghiên cứu để áp dụng ở Việt Nam.

Đại biểu đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định tại những khu vực chưa có bãi đỗ xe ngầm, bãi đỗ xe cao tầng mà vẫn có nhu cầu đỗ xe lớn thì cho phép đỗ xe một phần trên vỉa hè với các điều kiện. Cụ thể là, không ảnh hưởng với hạ tầng kỹ thuật ngầm, không ảnh hưởng cây xanh hiện hữu, không làm hư hỏng mặt vỉa hè, bảo đảm có lối đi bộ và không ảnh hưởng tới quyền lợi hợp pháp của các cá nhân, tổ chức khác.

Với khu vực cơ quan, công sở có vỉa hè rộng có thể cho phép đỗ xe trên vỉa hè nếu đảm bảo các điều kiện như đỗ xe một phần trên vỉa hè.

Minh họa về phương pháp nhập làn xe luân phiên (zipper merge)

Về giảm ùn tắc giao thông, ông đề xuất phương pháp nhập làn xe luân phiên (zipper merge). Đây là phương pháp được áp dụng ở nhiều quốc gia. Mỗi điểm ùn tắc tại Thủ đô là một bài toán riêng, cần có nhiều cách giải khác nhau. Vì vậy, đại biểu cho rằng, "giao thông Thủ đô cũng vậy, nếu không áp dụng các nguyên tắc, phương pháp tiên tiến của thế giới thì dù có rất nỗ lực cũng không giải quyết được triệt để".

Ông đề nghị bổ sung một quy định cho phép Hà Nội được áp dụng các quy tắc, phương pháp tổ chức giao thông mà pháp luật hiện hành chưa quy định nhằm giảm ùn tắc giao thông.

Giãn dân, di dời nhà máy để giải quyết triệt để ô nhiễm

Đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) nhận định, nhiều năm nay chất lượng không khí ở Hà Nội có thời điểm rất thấp. Ông cho rằng, để giải quyết cốt lõi bài toán ô nhiễm ngoài nguyên nhân khách quan do biến đổi khí hậu còn có chủ quan do chính con người gây ra.

"Giải quyết căn cơ về chất lượng không khí ngày càng tốt hơn, để cho hậu duệ của chúng ta sau này được hưởng một bầu không khí trong lành, xanh, sạch và văn minh của Hà Nội trước tiên phải di dân ra phạm vi vùng lân cận", ông đề xuất.

Đại biểu Phạm Văn Hòa

Với nhà cao tầng, chung cư xuống cấp, theo ông không nên sửa chữa lại mà nên di dân. Tương tự, ông cũng nêu về những người dân trong hẻm, ngõ ngách chỉ có 1m để đi. Muốn giải được bài toán này phải có nhà ở xã hội.

"Trước đây, chúng ta nói di dời nhà máy, xí nghiệp công nghiệp ra ngoài phạm vi Hà Nội nhưng đến nay đếm trên đầu ngón tay số lượng được di dời. Tôi nghĩ rằng xây dựng Thủ đô Hà Nội mới cần phải quan tâm điều cốt lõi này", ông cho biết.

Đại biểu Tạ Đình Thi (Hà Nội) cũng nêu rõ ô nhiễm không khí, ô nhiễm sông tại các làng nghề cần sớm được giải quyết. Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới đã đặt ra mục tiêu đến năm 2030 phải hoàn thành xử lý dứt điểm các điểm nghẽn về ô nhiễm môi trường và ùn tắc giao thông.

"Bảo vệ môi trường không chỉ là vấn đề kỹ thuật mà là những nút thắt chiến lược để Hà Nội vươn tầm", ông nhấn mạnh

Đại biểu Tạ Đình Thi

Về vùng phát thải thấp và kiểm soát giao thông xanh, đại biểu cho biết, dự thảo luật đã thể chế hóa đúng chủ trương khi giao HĐND TP quy định phạm vi, lộ trình và phí giảm ùn tắc. Tuy nhiên, để tránh xáo trộn xã hội, ông đề nghị bổ sung chính sách đầu tư hạ tầng thay thế như đường sắt đô thị, xe buýt nhanh "phải đi trước một bước hoặc thực hiện đồng thời" với các vùng phát thải thấp.

Điểm mới của dự thảo luật là cho phép Hà Nội hỗ trợ di dời các cơ sở làng nghề gây ô nhiễm nghiêm trọng ra khỏi khu dân cư. Hiện nay chỉ có 31,5% cụm công nghiệp và 16,6% làng nghề có hệ thống xử lý nước thải. Tuy nhiên, ông Thi cho hay, vấn đề quan trọng là nguồn lực để thực hiện di dời.

Ông đề nghị dự thảo luật cần thiết bổ sung cơ chế tài chính đặc thù, cho phép Hà Nội được giữ lại cơ bản hoặc toàn bộ số phí thu bảo vệ môi trường như phí bảo vệ môi trường khí thải và nước thải, và trích tối thiểu 20% tăng thu ngân sách từ đất để lập Quỹ phát triển xanh của Thủ đô. Đây sẽ là nguồn lực ưu tiên cho di dời và tái định cư.