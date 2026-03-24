Sau nhiều năm tích cóp, tôi đang lên kế hoạch "tậu" một chiếc xe mới. Từ lâu tôi đã thích xe màu đen vì nhìn sang, lịch lãm và có chất hơn hẳn các màu khác, lại hợp với mệnh Thuỷ của tôi. Nhưng khi chia sẻ ý định này, bạn bè, người quen lại đồng loạt khuyên nên tránh.

Lý do họ đưa ra khá giống nhau, xe màu đen rất nhanh bẩn, đi vài hôm là thấy lớp bụi mỏng phủ lên rõ rệt. Đặc biệt, chỉ cần xước nhẹ hay va quệt nhỏ cũng lộ ra rất rõ, nhìn xe nhanh xuống mã hơn. Trong khi đó, xe màu trắng hay bạc thì "dễ tính" hơn, vết xước nhỏ gần như không nhìn thấy nếu không soi kỹ.

Xe màu đen cần chăm sóc kỹ càng hơn các màu khác. Ảnh: Hoàng Hiệp

Điều khiến tôi băn khoăn là xe của tôi chủ yếu phải gửi ngoài trời, không có gara riêng. Mọi người nói nắng nóng, bụi bẩn, phân chim hay nhựa cây… đều là "kẻ thù" của xe màu đen. Nếu không rửa xe thường xuyên hoặc chăm sóc kỹ thì rất nhanh mất độ bóng, thậm chí phải đánh bóng, phủ lại sơn liên tục.

Dù vậy, tôi vẫn rất thích màu này vì cảm giác sang trọng mà nó mang lại. Tôi phân vân không biết những lo ngại trên có bị làm quá không, hay thực tế xe màu đen đúng là khó giữ và cần chăm sóc đặc biệt hơn các màu khác? Rất mong nhận được ý kiến từ những người có kinh nghiệm. Xin cảm ơn!

Độc giả Đức Thắng (Từ Liêm, Hà Nội)

