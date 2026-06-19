Sáng 19/6, tại buổi hội nghị thông tin về một số vụ án, vụ việc điển hình về lĩnh vực kinh tế, môi trường xảy ra trên địa bàn TP Hà Nội, Đại tá Chu An Thanh, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an TP Hà Nội) đã cung cấp thông tin liên quan vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn bán gói nghỉ dưỡng, du lịch.

Đại tá Chu An Thanh, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an TP Hà Nội).

Theo đó, đến ngày 18/6, cơ quan điều tra đã tạm giữ và phong tỏa khối tài sản có tổng giá trị khoảng 680,3 tỷ đồng, gồm hơn 17,1 tỷ đồng tiền mặt; gần 61 tỷ đồng trong các tài khoản ngân hàng; 11 ô tô trị giá khoảng 14,3 tỷ đồng; 19 bất động sản trị giá khoảng 504 tỷ đồng; 3 sổ tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng.

Bước đầu, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội xác định số tiền liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng ước tính hơn 2.700 tỷ đồng.

Từ ngày 12-18/6/2026, Công an TP đã khởi tố 24 vụ án, khởi tố 194 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong số này có 2 bị can bị khởi tố thêm về tội Rửa tiền.

Đến nay, cơ quan điều tra đã ghi lời khai của 496 bị hại, bước đầu xác định số tiền bị chiếm đoạt là 181,9 tỷ đồng.

Trước đó, Công an TP Hà Nội nhận được nhiều đơn tố giác của người dân phản ánh một số doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hoạt động mua bán, chuyển nhượng các "thẻ kỳ nghỉ du lịch", "hợp đồng kỳ nghỉ du lịch".

Qua xác minh, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội bước đầu xác định, trong giai đoạn từ năm 2023-2025, các nhóm đối tượng đã thành lập 27 công ty, phân công vai trò cụ thể cho từng bộ phận như chỉ đạo, gọi điện lôi kéo khách hàng, trực tiếp tư vấn và ký kết hợp đồng.

Đối tượng Trần Đạo Tú (ngoài cùng bên phải đeo kính) làm việc với cơ quan công an. Ảnh: CACC

Các đối tượng cầm đầu cung cấp dữ liệu khách hàng thu thập từ các công ty cũ, xây dựng kịch bản tư vấn và chi trả hoa hồng từ 2-20% cho nhân viên kinh doanh nhằm dụ dỗ khách hàng mua, cho thuê hoặc chuyển nhượng hợp đồng kỳ nghỉ du lịch, đồng thời yêu cầu nộp tiền đặt cọc và ký hợp đồng môi giới.

Nhóm đối tượng lợi dụng lòng tin, sự thiếu hiểu biết và tâm lý thích nhận quà tặng của người dân, chủ yếu là người cao tuổi, để mời tham gia các hội nghị, hội thảo giới thiệu sản phẩm.

Khách hàng được hứa tặng voucher du lịch miễn phí, không cần mua hàng hay mang theo tiền mặt mà chỉ cần căn cước công dân để xác nhận thông tin.

Tại các sự kiện này, nhân viên công ty giới thiệu sản phẩm "sở hữu kỳ nghỉ du lịch" với giá từ khoảng 200-900 triệu đồng, thời hạn hợp đồng từ 5-40 năm.

Các đối tượng đưa ra nhiều chương trình ưu đãi, giảm giá sâu cho khách hàng ký hợp đồng và đặt cọc ngay tại sự kiện, đồng thời cam kết bằng miệng về khả năng sinh lời khi chuyển nhượng lại kỳ nghỉ cho người khác.

Đối với những khách hàng đã mua hợp đồng kỳ nghỉ trước đó, nhân viên tư vấn tiếp tục hứa hẹn sẽ môi giới chuyển nhượng với giá cao gấp nhiều lần giá trị hợp đồng nếu khách hàng ký hợp đồng môi giới và nộp thêm các khoản tiền như phí bảo đảm chuyển nhượng hoặc nâng cấp dịch vụ.

Các đối tượng cam kết bằng miệng sẽ hoàn tất việc chuyển nhượng sau hơn một tháng. Tuy nhiên, trong hợp đồng môi giới lại quy định thời hạn lên tới 10 năm. Khi khách hàng yêu cầu thực hiện cam kết, các công ty liên tục trì hoãn hoặc né tránh trách nhiệm bằng nhiều lý do khác nhau.

Để đối phó với khách hàng khiếu nại, các đối tượng thường xuyên thay đổi tên công ty, thay đổi người đại diện pháp luật hoặc thành lập doanh nghiệp mới do người khác đứng tên nhằm né tránh trách nhiệm, đồng thời tiếp tục sử dụng các thủ đoạn tương tự để lôi kéo khách hàng mới.

Số tiền chiếm đoạt được được các đối tượng sử dụng để chi trả lương, thưởng cho nhân viên và phục vụ chi tiêu cá nhân.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và thu hồi tối đa tài sản để trả lại cho các bị hại.

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