Ngoại trưởng Rubio nói Mỹ không loại trừ khả năng tạm dừng hoạt động của đại sứ quán ở Ukraine sau những cảnh báo từ phía Nga.

Theo TASS, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 5/10 đã bình luận về việc Nga khuyến cáo công dân nước ngoài, trong đó có nhân viên các cơ quan ngoại giao, không ở lại hoặc đến Ukraine.

"Nga đã nói về vấn đề này suốt thời gian qua. Họ đã cảnh báo các nhà ngoại giao rời đi từ nhiều tháng nay và tôi không cho rằng việc Kiev bị tấn công là bất ngờ đối với bất kỳ ai. Mọi người ai cũng hiểu rõ điều đó", ông Rubio cho biết.

Ngoại trưởng Rubio cũng nhấn mạnh rằng Washington không loại trừ khả năng tạm dừng hoạt động đại sứ quán ở Kiev nếu tình hình an ninh không đảm bảo.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: X/@SecRubio

"Chúng tôi vẫn luôn đánh giá mức độ an toàn của mọi cơ quan đại diện ngoại giao trên thế giới mỗi ngày. Nếu xuất hiện nguy cơ đòi hỏi phải thay đổi phương án hoạt động, chúng tôi sẽ thực hiện điều đó. Chúng tôi có đại sứ quán tại Ukraine và sẽ sớm xác định liệu tình hình có đủ an toàn để tiếp tục ở lại hay không", ông Rubio cho biết.

Tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ được đưa ra sau khi Bộ Ngoại giao Nga kêu gọi công dân nước ngoài và các nhà ngoại giao tại Kiev rời khỏi thành phố này cũng như tránh đi đến Ukraine.

"Quân đội Nga vẫn tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công có hệ thống và nhất quán nhằm vào các cơ sở quân sự tại Kiev và những thành phố khác của Ukraine, nhằm đáp trả các hành động gây hấn của Kiev. Những người phớt lờ cảnh báo sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi hậu quả bất lợi có thể xảy ra", thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga ngày 3/10 nêu rõ.