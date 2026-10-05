Estonia đang điều chuyển các đơn vị quân sự tới gần biên giới với Nga và tăng cường năng lực tấn công tầm xa trong khuôn khổ chiến lược “phòng thủ chủ động” mới.

Binh sĩ Estonia. Ảnh: Estonian World

Một chỉ huy Estonia đã chia sẻ với tờ Financial Times thông tin về việc chuyển quân hôm nay (5/10). Cụ thể, lữ đoàn 1, đơn vị chủ lực sẵn sàng chiến đấu thuộc Lực lượng Phòng vệ Estonia sẽ được chuyển từ Tapa tới Johvi, cách biên giới Nga khoảng 50km.

Estonia đang xây dựng các cơ sở mới tại Johvi để phục vụ việc bố trí lữ đoàn. Nước này cũng xây dựng một căn cứ quân sự tại Narva, thành phố nằm gần biên giới Nga, với khả năng tiếp nhận tối đa 1.000 quân trong trường hợp xảy ra khủng hoảng.

Tarmo Kundla, chỉ huy lữ đoàn 1 nói việc điều chuyển quân gắn liền với sự thay đổi trong tư duy chiến lược của quân đội Estonia. Chiến lược này dựa vào sức mạnh không quân của các lực lượng NATO đồn trú trong khu vực cũng như cơ chế răn đe từ Điều 5 của liên minh để bảo vệ nước này trước nguy cơ bị quốc gia láng giềng có tiềm lực quân sự vượt trội tấn công.

Tờ Financial Times cũng cho biết Estonia dự định triển khai các vũ khí có thể tấn công thành phố St. Petersburg của Nga. Estonia đã ký hợp đồng mua 9 hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS do Mỹ sản xuất, trong đó có các tên lửa với tầm bắn lên tới 300km. Nước này cũng đang mua 9 hệ thống Chunmoo của Hàn Quốc với tầm bắn tương tự.

Chi tiêu quốc phòng của Estonia dự kiến tăng 42% trong năm nay, lên 2,8 tỷ USD, tương đương 5,4% tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Bình luận về bản tin của Financial Times, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhắc lại tuyên bố trước đó của Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng Moscow không có kế hoạch tấn công Estonia hay bất kỳ quốc gia thành viên NATO nào khác.