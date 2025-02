Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Fox hôm 26/2, ông Rubio đã đáp trả những bình luận của Thủ tướng dự kiến của Đức Friedrich Merz, người cho rằng liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu đang "bị đe dọa do sự thờ ơ" của Washington đối với an ninh của châu Âu.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: EPA

"NATO không bị đe dọa. Điều duy nhất khiến khối bị đe dọa là thực tế rằng chúng ta có các đồng minh NATO hầu như không có quân đội hoặc quân đội của họ không có nhiều năng lực vì không chi bất kỳ khoản tiền nào cho quốc phòng suốt 40 năm qua”, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ nhấn mạnh.

Theo ông Rubio, chính quyền Mỹ hiện tại coi việc một số nước thành viên NATO giàu có ở Tây Âu chỉ chi 1% - 1,5% GDP cho quốc phòng là không công bằng. Ông lưu ý, Mỹ không thể tiếp tục trợ cấp để bảo đảm an ninh cho những quốc gia này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần lập luận, mục tiêu chi tiêu quốc phòng hiện tại của NATO là 2% GDP/năm, vốn vẫn là thách thức đối với nhiều quốc gia thành viên, là quá thấp và nên được tăng lên 5% GDP. Trong chiến dịch tái tranh cử năm 2024, ông Trump cảnh báo, nếu trở lại Nhà Trắng, ông có thể sẽ cân nhắc rút Mỹ khỏi NATO nếu các đồng minh không "tự trả các hóa đơn của họ".

Mỹ đang phân bổ khoảng 3,4% GDP cho chi tiêu quân sự, theo ước tính năm 2023 của Ngân hàng Thế giới. Trong khi đó, công ty xếp hạng S&P Global ước tính các thành viên NATO ở châu Âu chi tiêu trung bình 1,9% GDP, thấp hơn 60% so với Mỹ.

Theo đài RT, chi tiêu 5% GDP cho quốc phòng như đề xuất của ông Trump sẽ khiến thâm hụt ngân sách của Pháp và Đức tăng lên lần lượt là 4,6% và 8,9% vào năm 2025, so các mức dự báo hiện tại là 1,7% và 6%.