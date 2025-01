Theo đài RT, ông Rutte đưa ra cảnh báo trên trong phiên hỏi đáp cuối cuộc họp chung của Ủy ban Đối ngoại (AFET) và Tiểu ban An ninh và quốc phòng (SEDE) của Nghị viện châu Âu hôm 13/1. Tổng thư ký NATO cho rằng, mặc dù 2/3 số thành viên của khối đang đạt mục tiêu đề ra năm 2014 về việc chi 2% GDP cho quốc phòng, nhưng điều đó vẫn chưa đủ để đối phó với Nga.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte. Ảnh: Politico

"Chúng ta hiện đã an toàn, nhưng không phải trong 4 - 5 năm nữa. Do đó, nếu các bạn không quyết định tăng chi tiêu cho quân sự, hãy tham gia các khóa học tiếng Nga hoặc đến New Zealand. Tôi chỉ muốn các bạn chi nhiều hơn! Tôi không đưa ra con số mới, nhưng chỉ muốn nói 2% GDP là không đủ", ông Rutte nhấn mạnh.

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã nêu ý tưởng về việc tăng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP, nhưng hiện không có nước thành viên NATO nào, kể cả Mỹ, đạt được con số đó.

Ông Rutte trước đây đã nhiều lần kêu gọi các nước thành viên thuộc liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu tăng ngân sách cho các hoạt động quân sự. Tháng trước, ông từng đề xuất các nước EU cắt giảm một số dịch vụ chăm sóc sức khỏe, lương hưu và các dịch vụ xã hội khác để hỗ trợ việc đó. Lãnh đạo NATO hôm 13/1 đã nhắc lại lời kêu gọi này.

Mỹ hiện đóng góp tới 60% chi tiêu quân sự NATO. Theo ông Rutte, nếu không có Mỹ, các thành viên NATO ở châu Âu sẽ cần phải tăng chi tiêu lên tới 10% GDP, điều hoàn toàn không thực tế.

Ngành công nghiệp quân sự ở Tây Âu đã tăng cường sản xuất để cung cấp cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga, nhưng ông Rutte thừa nhận nỗ lực của họ vẫn chưa đủ. Ông chỉ ra rằng toàn bộ NATO phải mất một năm để sản xuất được số lượng vũ khí và đạn dược mà Nga có thể sản xuất chỉ trong 3 tháng. Quan chức này nhận định, điều này do Moscow "không có bộ máy quan liêu” như NATO.

Tổng thư ký NATO cho hay Nga đang chi tới 9% GDP cho quân đội. Tuy nhiên, tại một cuộc họp với các quan chức quốc phòng cấp cao Nga vào tháng trước, Tổng thống Vladimir Putin công bố con số đó là 6,3% GDP, đồng thời kêu gọi quân đội sử dụng nguồn tiền này một cách có trách nhiệm.