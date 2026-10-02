Tổng thống Trump nhận định rằng vụ đâm dao trên chuyến bay của Flydubai có thể liên quan tới Iran, cảnh báo sẽ "tấn công mạnh" nếu việc này được xác thực.

Theo Al Jazeera, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 1/10 nhận định rằng Iran có thể liên quan đến vụ cơ phó tấn công cơ trưởng bằng dao trên chuyến bay của hãng hàng không Flydubai.

"Dựa trên những gì tôi nghe được, thì Iran có liên quan đến vụ việc. Hiện tại chúng tôi đang điều tra cụ thể về vấn đề này", ông Trump cho biết.

Khi được hỏi về động thái của Mỹ nếu Iran thực sự đứng sau vụ máy bay Flydubai, Tổng thống Trump trả lời: "Đừng lo về chuyện này. Nếu sự thật là như vậy thì Tehran sẽ phải hứng chịu những đòn tấn công mạnh".

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Trong một cuộc phỏng vấn khác cùng ngày, nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh rằng Washington đang xem xét việc nối lại các cuộc không kích nhằm vào Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11. "Có thể tôi sẽ làm vậy. Bằng việc hủy diệt Iran, chúng ta sẽ tạo ra hòa bình trên thế giới", ông Trump nói với tạp chí Time.

Cũng liên quan đến sự cố trên máy bay của Flydubai, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 1/10 tuyên bố rằng kẻ tấn công trong vụ việc "đã bị nhồi nhét tư tưởng Hồi giáo cực đoan".

Mỹ đưa thêm tàu sân bay tới Trung Đông

Theo tờ Wall Street Journal (WSJ), các quan chức Mỹ ngày 1/10 đã tiết lộ về việc Lầu Năm Góc điều động nhóm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt tới Trung Đông.

"Mẫu hạm Roosevelt sẽ mang theo 5.000 binh sĩ tới Trung Đông. Bên cạnh đó, nhóm tác chiến tàu đổ bộ USS Makin Island cũng đang chở khoảng 4.200 thủy thủ và lính thủy quân lục chiến tới khu vực này. Toàn bộ lực lượng này sẽ có mặt tại Trung Đông vào cuối tháng 11", nguồn tin của WSJ cho hay.

Ở thời điểm hiện tại, Mỹ đang duy trì 2 tàu sân bay khác là USS George H.W. Bush và USS George Washington tại Trung Đông. Nếu các tàu này tiếp tục ở lại sau khi tàu USS Roosevelt tới nơi thì Mỹ sẽ lần đầu tiên có 3 tàu sân bay ở khu vực này kể từ tháng 4.

Động thái triển khai tàu sân bay diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Trump đang cân nhắc nối lại các đợt tấn công nhắm vào Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.