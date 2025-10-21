Theo tờ Myanma Alinn hôm 20/10, quân đội Myanmar đã đột kích KK Park, một trung tâm tội phạm mạng nổi tiếng, như một phần của chiến dịch bắt đầu từ đầu tháng 9 nhằm trấn áp các hoạt động lừa đảo trực tuyến, cờ bạc bất hợp pháp và tội phạm mạng xuyên biên giới.

Tờ báo đã công bố những bức ảnh chụp thiết bị Starlink bị tịch thu và binh lính đang thực hiện cuộc đột kích, mặc dù không rõ chính xác chúng được chụp khi nào.

Theo đó, quân đội xác định hơn 260 tòa nhà tại đây không đăng ký và đã tịch thu nhiều thiết bị, bao gồm 30 bộ thiết bị Internet vệ tinh Starlink.

Starlink thuộc SpaceX của Elon Musk và các thiết bị này kết nối với các vệ tinh của công ty. Starlink không được cấp phép hoạt động tại Myanmar nhưng hàng trăm thiết bị được buôn lậu vào quốc gia Đông Nam Á này. Chính sách của hãng cấm "hành vi bôi nhọ, gian lận, tục tĩu hoặc lừa đảo".

Ngoài ra, báo cáo cho biết 2.198 cá nhân đã bị bắt giữ, nhưng không nêu rõ quốc tịch của họ.

Ảnh chụp vệ tinh cho thấy sự thay đổi của khu vực KK Park giai đoạn tháng 2/2020 đến tháng 1/2024. Ảnh: DW

Myanmar nổi tiếng là nơi đặt trụ sở của các đường dây lừa đảo nhằm vào người dân trên toàn thế giới. Các hoạt động này thường bao gồm việc giành được sự tin tưởng của nạn nhân qua mạng bằng các chiêu trò lãng mạn hoặc các lời mời đầu tư giả mạo.

Những trung tâm này tuyển mộ công nhân từ các quốc gia khác dưới chiêu bài giả mạo, hứa hẹn công việc hợp pháp rồi sau đó giam giữ và ép buộc họ thực hiện các hoạt động tội phạm.

Các hoạt động lừa đảo đang được quốc tế chú ý vào tuần trước khi Hoa Kỳ và Anh áp đặt các lệnh trừng phạt đối với những kẻ bị cáo buộc tổ chức một băng đảng lừa đảo mạng lớn ở Campuchia và kẻ cầm đầu Chen Zhi đang bị tòa án liên bang ở New York truy tố.

KK Park nằm ở ngoại ô Myawaddy, một thị trấn thương mại lớn trên biên giới với Thái Lan thuộc bang Kayin của Myanmar.

Đã có những đợt trấn áp các hoạt động lừa đảo mạng ở Myanmar vào đầu năm nay và năm 2023. Áp lực từ Trung Quốc buộc Thái Lan và Myanmar phát động một chiến dịch vào tháng 2, trong đó họ đã giải thoát hàng ngàn người bị buôn bán khỏi các tổ hợp lừa đảo, hợp tác với các nhóm vũ trang dân tộc kiểm soát các khu vực biên giới của Myanmar.