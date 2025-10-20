Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) vừa công bố vụ tịch thu 127.271 Bitcoin (hơn 14 tỷ USD theo giá trị thị trường) được cho là thu lợi từ các đường dây lừa đảo và rửa tiền toàn cầu của Chen Zhi, Chủ tịch tập đoàn Prince Group (Campuchia). Đây là vụ tịch thu Bitcoin lớn nhất trong lịch sử DOJ, mở ra nhiều câu hỏi pháp lý và chính trị.

Từ vụ án Chen Zhi đến “dự trữ Bitcoin quốc gia” của Mỹ

Theo hồ sơ, Chen Zhi và mạng lưới của ông bị cáo buộc điều hành các “trại lao động cưỡng bức” để thực hiện các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử toàn cầu, khiến hàng chục nghìn nạn nhân thiệt hại hàng tỷ USD.

Cùng với việc khởi tố hình sự về tội gian lận điện tín và rửa tiền, chính phủ Mỹ đang nộp đơn xin tịch thu toàn bộ số Bitcoin thu được.

Vấn đề đặt ra là: nếu thắng kiện, khoản Bitcoin này có được bổ sung vào “dự trữ chiến lược Bitcoin” mà Tổng thống Donald Trump công bố hồi tháng 3/2025, hay sẽ được dùng để bồi thường cho nạn nhân?

Chen Zhi bị cáo buộc điều hành đường dây lừa đảo tiền mã hóa quy mô lớn ẩn dưới vỏ bọc công ty đa ngành. Ảnh: Coinfomania

Hiện Bộ Tài chính Mỹ - cơ quan giám sát tài sản kỹ thuật số của quốc gia - vẫn chưa đưa ra bình luận về việc sử dụng số tiền tịch thu.

Giới chính trị Mỹ chia rẽ về hướng xử lý

Thượng nghị sĩ Cynthia Lummis (bang Wyoming), người ủng hộ mạnh mẽ Bitcoin, tuyên bố: “Biến tài sản phạm tội thành nguồn lực củng cố Dự trữ Bitcoin Chiến lược là minh chứng cho chính sách đúng đắn, biến sai phạm thành giá trị quốc gia lâu dài”.

Bà Lummis cũng kêu gọi Quốc hội ban hành luật quy định rõ việc lưu trữ và hoàn trả tiền điện tử bị tịch thu.

Scott Johnsson – luật sư tài chính kiêm nhà đầu tư mạo hiểm lĩnh vực tiền mã hóa – dự đoán chính phủ Mỹ sẽ giữ lại lượng lớn Bitcoin và số còn lại hoàn trả cho nạn nhân.

Tuy nhiên, quá trình xác minh nạn nhân và phân phối lại tài sản có thể kéo dài nhiều năm do quy mô và độ phức tạp của mạng lưới rửa tiền xuyên quốc gia.

“Đây là vụ tịch thu tài sản phi pháp phức tạp nhất mà ta có thể tưởng tượng được”, ông nhận xét trên X.

Theo cựu công tố viên liên bang và cựu quan chức Bộ Tài chính Ari Redbord, hiện khó dự đoán bao nhiêu trong số Bitcoin tịch thu sẽ được đưa vào dự trữ, thay vì dùng để bồi thường.

Nếu phần lớn được giữ lại, dự trữ Bitcoin quốc gia của Mỹ sẽ tăng mạnh, củng cố vai trò của tiền điện tử trong chiến lược tài chính quốc gia.

Nhưng nếu ưu tiên trả lại cho nạn nhân, đây sẽ là một trong những vụ hoàn trả lớn nhất lịch sử tài chính hiện đại.

Mỹ có thể nắm giữ hơn 36 tỷ USD Bitcoin?

Theo công ty phân tích blockchain Arkham Intelligence, chính phủ Mỹ hiện kiểm soát các ví chứa khoảng 22 tỷ USD Bitcoin.

Nếu số Bitcoin của Chen Zhi được chuyển vào kho dự trữ, tổng giá trị Bitcoin thuộc quyền kiểm soát của Mỹ có thể vượt 36 tỷ USD – củng cố vị thế Mỹ như “quốc gia nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới”.

Hồi tháng 3, Tổng thống Trump ký sắc lệnh hành pháp yêu cầu Bộ Tài chính và Nhóm công tác về tiền điện tử của Nhà Trắng xác định quy mô lượng Bitcoin mà chính phủ đang nắm giữ, đồng thời đánh giá tính hợp pháp và chiến lược đầu tư để thiết lập “dự trữ chiến lược Bitcoin quốc gia”.

Tuy nhiên, báo cáo công bố tháng 7 của Nhà Trắng không tiết lộ chi tiết về lượng Bitcoin thật sự mà Mỹ sở hữu. Bộ Tài chính cũng không phản hồi yêu cầu bình luận từ trang tin Decrypt.

(Theo Decrypt)