Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. Ảnh: EPA

Theo báo Guardian và CNN, trong chuyến thăm căn cứ Mỹ ở Pituffik, phía bắc đảo Greenland hôm 28/3, ông Vance tuyên bố, Mỹ không có kế hoạch mở rộng sự hiện diện quân sự tại đây ngay lập tức, nhưng sẽ đầu tư vào các nguồn lực bao gồm cả tàu hải quân.

Phó Tổng thống Mỹ cam kết tôn trọng chủ quyền của Greenland, nhưng cũng gợi ý rằng hòn đảo ở Bắc cực này sẽ thấy được lợi ích khi hợp tác với Washington.

"Theo quan điểm của tôi, Đan Mạch đã không theo kịp và không dành các nguồn lực cần thiết để duy trì căn cứ này cũng như giữ cho người dân Greenland được an toàn trước sự xâm lấn từ các quốc gia khác", ông Vance nói. Quan chức này cũng kêu gọi người dân Greenland cắt đứt quan hệ với Đan Mạch, quốc gia nắm quyền quản lý hòn đảo hơn 300 năm qua.

Thủ tướng Đan Mạch đã lên tiếng chỉ trích phát biểu trên.

Theo kết quả một cuộc khảo sát hồi tháng 1, đa phần người dân Greenland phản đối ý tưởng sáp nhập vào Mỹ. Tân Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen mô tả chuyến thăm của Phó Tổng thống Mỹ báo hiệu sự "thiếu tôn trọng". Vua Đan Mạch Frederik X cũng bác bỏ kế hoạch thâu tóm Greenland của Mỹ.

Theo CNN, trong đoàn tháp tùng Phó Tổng thống Vance tới Greenland hôm 28/3 còn có vợ ông - bà Usha Vance. Bà Vance ban đầu coi đây là chuyến tham quan văn hóa, gồm cả việc xem cuộc đua xe trượt tuyết do chó kéo. Tuy nhiên, hoạt động đã được điều chỉnh thành chuyến thăm căn cứ Pituffik của Mỹ, do có những lo ngại về an ninh cũng như thu hút nhiều sự quan tâm.

Vợ chồng Phó Tổng thống Mỹ rốt cuộc chỉ có mặt ở Greenland trong vài giờ và tới thăm căn cứ Pituffik, một cơ sở phòng thủ tên lửa ở phía bắc hòn đảo, cách thủ phủ Nuuk khoảng 1.500km.