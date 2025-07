Theo hãng tin CNN, Trung tâm cảnh báo sóng thần Mỹ cho hay, sóng dâng cao hơn mức bình thường cũng có thể xảy ra dọc theo các khu vực ven biển ở Nam Mỹ, các đảo Thái Bình Dương và châu Á.

Hiện vẫn còn quá sớm để nói về mức độ thiệt hại do sóng thần gây ra hoặc bao nhiêu quốc gia có thể bị ảnh hưởng. Do đó, các quốc gia dọc theo Thái Bình Dương đang chuẩn bị đối phó với những tác động tiềm tàng. Tuy nhiên, những nơi đầu tiên bị ảnh hưởng đã báo cáo về sự xuất hiện của những con sóng lớn, nhưng mức độ ít nghiêm trọng hơn so với dự báo ban đầu.

Sóng cao xuất hiện ở Miyagi, Nhật Bản sau động đất mạnh 8,8 độ Richter ở Nga. Ảnh: Asahi Shimbun

Theo Trung tâm cảnh báo sóng thần Mỹ, sóng cao từ 1 - 3m có thể xảy ra dọc theo một số bờ biển của Chile, Costa Rica, Polynesia thuộc Pháp, Guam, Hawaii, Nhật Bản cùng các đảo và nhóm đảo ở Thái Bình Dương.

Ở những nơi khác, sóng cao 1m có thể xảy ra ở Australia, Colombia, Mexico, New Zealand, Tonga, và Đài Loan (Trung Quốc). Sóng cao hơn 0,3m có thể xuất hiện ở bờ biển Brunei, Trung Quốc, Triều Tiên, Malaysia, Hàn Quốc.

Trung tâm cảnh báo sóng thần Mỹ mô tả, đây là những con sóng tiềm ẩn "nguy hiểm".

Ngoài ra, sóng dâng cao khoảng 30cm đã được ghi nhận gần đảo Amchitka ở Alaska. Đây là lần đầu tiên Mỹ ghi nhận sóng thần sau trận động đất mạnh 8,8 độ Richter ngoài khơi bán đảo Kamchatka của Nga hôm nay (30/7).

Theo đài NHK, sóng cao khoảng 30cm đã xuất hiện dọc theo bờ biển Hokkaido, miền bắc Nhật Bản. Chính quyền cảnh báo những con sóng tiếp theo có thể cao hơn.

Nhà chức trách Nhật Bản đã khuyến cáo hơn 1,9 triệu người trên khắp đất nước di chuyển đến nơi an toàn hơn, do sóng cao tấn công nhiều khu vực ven biển và làm giao thông bị gián đoạn trên toàn quốc.

Cơ quan Quản lý thảm họa và cháy rừng Nhật Bản đã ban hành lệnh sơ tán cục bộ đến 1.905.596 người ở 21 tỉnh, trong đó số người sơ tán lớn nhất đến từ các tỉnh Hokkaido, Kanagawa và Wakayama.

Người tụ tập trên nóc tòa nhà gần bờ biển ở thành phố Oamishirasato, tỉnh Chiba, Nhật Bản. Ảnh: Yomiuri Shimbun

Hàng loạt cảnh báo sóng thần được đưa ra sau trận động đất mạnh 8,8 độ Richter kèm theo nhiều dư chấn mạnh xuất hiện ngoài khơi bán đảo Kamchatka của Nga. Trận động đất xảy ra vào khoảng 11h30 giờ địa phương sáng 30/7. Theo Cơ quan Địa vật lý thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga, đây là trận động đất mạnh nhất trong khu vực kể từ năm 1952.

Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS) xác nhận, trận động đất ở Kamchatka đã kéo theo ít nhất 14 dư chấn mạnh với cường độ từ 5,1 - 6,9 độ Richter.

Những đợt sóng thần đầu tiên đã ập vào bờ biển Severo-Kurilsk, một thị trấn ở phía bắc quần đảo Kuril của Nga. Chính quyền địa phương đã ra lệnh sơ tán người dân thị trấn đến các khu vực cao hơn, cách xa bờ biển.

Trong khi đó, một số người được báo cáo đã bị thương ở Kamchatka. Bộ trưởng Y tế khu vực Oleg Melnikov cho hay, mặc dù con số chính xác những người bị thương chưa rõ ràng, nhưng hầu hết các nạn nhân đều bị chấn thương khi chạy khỏi các tòa nhà trong cơn địa chấn. Một bệnh nhân đã nhảy ra khỏi cửa sổ bệnh viện và một phụ nữ bị thương bên trong nhà ga mới xây của sân bay Petropavlovsk-Kamchatsky.