Theo hãng tin Jiji Press, số lượng người sống từ 100 tuổi trở lên ở Nhật Bản đã đạt mức cao kỷ lục trong năm thứ 56 liên tiếp. Dữ liệu từ sổ đăng ký cư trú cơ bản cho thấy số người trên 100 tuổi của năm nay đã tăng 7.914 người so với năm trước. Số lượng phụ nữ từ 100 tuổi trở lên là 94.298 người, chiếm gần 90% tổng số.

Phát biểu tại một cuộc họp báo hôm nay (15/9), Bộ trưởng Y tế Nhật Bản Kenichiro Ueno nói: "Tôi rất vui khi thấy nhiều người vẫn duy trì được sự năng động trong thời gian dài. Điều quan trọng nữa là nhiều người, nhờ duy trì được thời gian sống khỏe lâu hơn, đang tiếp tục đóng góp cho xã hội".

Số người Nhật Bản từ 100 tuổi trở lên hiện cao kỷ lục. Ảnh: Jiji Press

Theo hãng tin Kyodo, dự kiến ​​sẽ có thêm 54.294 người bước sang tuổi 100 trong năm tài chính 2026, tăng 1.984 người so với năm trước đó.

Nhật Bản có tỷ lệ người từ 100 tuổi trở lên trên mỗi 100.000 dân trung bình là 87,51. Trong khi đó, xét theo tỉnh, Shimane ghi nhận tỷ lệ 186,65 với mỗi 100.000 dân, mức cao nhất trong 14 năm liên tiếp, con số này ở Kochi là 169,52 và Tottori là 152,48.

Bà Fuyo Kishimoto, cư dân 114 tuổi tại Kyoto là người phụ nữ cao tuổi nhất Nhật Bản, trong khi ông Hikaru Kato, 112 tuổi, đến từ Kumamoto là người đàn ông cao tuổi nhất nước này.

Năm 1963, Nhật Bản chỉ ghi nhận 153 người từ 100 tuổi trở lên. Con số này đã vượt mốc 1.000 người vào năm 1981, 10.000 người vào năm 1998 và 50.000 người vào năm 2012.

Tuổi thọ trung bình tại Nhật Bản vào năm 2025 là 87,33 tuổi đối với nữ giới và 81,35 tuổi đối với nam giới.