Theo báo Times of Israel, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 3/3 đã đăng tải một đoạn video nhằm thông báo về cuộc tấn công nhằm vào khu phức hợp của chính quyền Iran tại thủ đô Tehran.

Các tòa nhà của chính quyền Iran bị Israel không kích. Video: IDF

"Với sự hỗ trợ từ Cục Tình báo quân sự, Không quân Israel đã thả hơn 250 quả bom vào khu phức hợp của chính quyền Iran. Khu phức hợp này là một trong những mục tiêu được bảo vệ nghiêm ngặt nhất tại Iran, trải rộng trên nhiều tuyến phố ở Tehran. Các tòa nhà bị tập kích bao gồm Văn phòng Tổng thống, trụ sở Hội đồng An ninh quốc gia tối cao, một cơ sở đào tạo quân đội và nơi giới chức Iran thường tổ chức các cuộc họp cấp cao", thông báo của IDF cho biết.

Cùng ngày, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tiếp tục không kích các căn cứ của Mỹ tại Trung Đông. Căn cứ không quân Sheikh Isa ở Bahrain và cảng Duqm ở Oman là 2 trong số nhiều mục tiêu bị tấn công.

Trước đó, Đại sứ quán Mỹ tại Riyadh, Ảrập Xêút đã xác nhận bị tấn công và đóng cửa ngay trong ngày. Bộ Ngoại giao Mỹ đã ra lệnh sơ tán khẩn cấp những nhân viên không thiết yếu khỏi Bahrain, Iraq, Jordan và đóng cửa cơ sở tại Kuwait.