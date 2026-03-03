Theo báo Times of Israel, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 3/3 đã thực hiện một cuộc không kích nhắm vào một chỉ huy cấp cao của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại Tehran.

"Mục tiêu bị hạ là Daoud Ali Zadeh, chỉ huy Quân đoàn Lebanon của Lực lượng Quds thuộc IRGC", thông báo của IDF cho biết.

Giới chức Iran hiện chưa đưa ra bình luận chính thức về tình trạng của ông Ali Zadeh.

Theo hãng tin Sabereen News, các hệ thống phòng không của Tehran đã được kích hoạt vào thời điểm IDF không kích, nhưng chưa có báo cáo thương vong nào được công bố.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Lực lượng Quds là một nhánh của IRGC chuyên về hoạt động tình báo và chiến tranh đặc biệt, với nhiệm vụ chính là loại bỏ mọi hoạt động chống chính phủ và tìm kiếm đồng minh của Iran tại nước ngoài. Cách đây 1 ngày, IDF cũng bắn hạ một chỉ huy cấp cao khác của Quds tại Lebanon.

Ở một diễn biến liên quan cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói Tehran đang tìm cách đối thoại với Washington trong bối cảnh các hoạt động quân sự nhắm vào Iran vẫn tiếp diễn.

"Hệ thống phòng không, không quân, hải quân và bộ máy lãnh đạo của Iran đã không còn. Họ muốn đàm phán, nhưng tôi nói rằng mọi thứ đã quá muộn", ông Trump tuyên bố.

Trước khi chiến dịch quân sự ở Trung Đông bắt đầu, Mỹ và Iran đã tiến hành 3 vòng đàm phán với Iran, trong đó vòng gần nhất kết thúc tuần trước tại Geneva, Thụy Sĩ.