Theo TASS, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 5/4 đã kêu gọi chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump dừng đưa ra "tối hậu thư" với Iran và quay trở lại bàn đàm phán.

"Nga luôn hy vọng những nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm hạ nhiệt xung đột Iran sẽ thành công. Quá trình này sẽ thuận lợi hơn nếu Mỹ từ bỏ ngôn ngữ 'tối hậu thư' và quay trở lại con đường đàm phán. Chúng tôi cũng kêu gọi Washington dừng các cuộc tấn công nhắm vào hạ tầng dân sự của Tehran, đơn cử như nhà máy điện hạt nhân Bushehr", ông Lavrov cho biết.

Trong tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng nói rằng Moscow sẵn sàng làm mọi điều cần thiết để giúp lập lại hòa bình trong khu vực Trung Đông, đồng thời kỳ vọng xung đột Iran sẽ sớm kết thúc.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: TASS

Động thái của Nga diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Trump liên tục đưa ra hạn chót với Iran, cảnh báo sẽ tấn công hạ tầng năng lượng của Tehran nếu eo biển Hormuz không được mở cửa trở lại.

"Tôi nghĩ có cơ hội tốt là vào ngày Thứ Ba (7/4), họ đang đàm phán ngay lúc này. Tôi đang cân nhắc phá hủy mọi thứ và kiểm soát nguồn dầu mỏ. Nếu Iran không thỏa thuận, nếu họ muốn tiếp tục đóng cửa eo biển Hormuz, thì họ sẽ mất mọi nhà máy điện và mọi cơ sở khác mà họ có trên khắp đất nước", ông Trump nói ngày 5/4.

Ngược lại, Iran cũng đưa ra những phản ứng cứng rắn trước "tối hậu thư" của ông Trump. Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad-Bagher Ghalibaf cảnh báo Tổng thống Trump đang đẩy nước Mỹ vào "địa ngục", nhấn mạnh toàn bộ khu vực có thể "bốc cháy" nếu Washington không chấm dứt hoạt động quân sự. Trong khi đó, quân đội Iran khẳng định "cổng địa ngục sẽ mở ra" nếu cơ sở hạ tầng của nước này tiếp tục bị tấn công.