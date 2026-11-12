Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã yêu cầu phải chọn ra một đại diện từ châu Âu để tham gia các cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ, Nga và Ukraine khởi xướng, với hạn chót là cuối tháng 11.

Theo đài RT, phát biểu tại Copenhagen, Đan Mạch hôm 11/11 trong bối cảnh các cuộc đàm phán 3 bên Mỹ - Nga - Ukraine ở Abu Dhabi vừa kết thúc, ông Zelensky nhấn mạnh: “Chúng ta cần chọn ra người đại diện cho châu Âu trong các cuộc đàm phán. Như vậy sẽ tốt hơn vì họ sẽ nhận được sự ủy quyền cho các cuộc đàm phán, sự ủy quyền từ toàn bộ châu Âu”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: EPA

Tổng thống Ukraine cho biết quyết định này phải được đưa ra “không muộn hơn cuối tháng 11” hoặc trong cuộc họp giữa các quốc gia Tây Âu ủng hộ Kiev tại Berlin vào ngày 19/11 tới.

Sau các cuộc đàm phán 3 bên tại Abu Dhabi trong hai ngày 10 - 11/11, đặc phái viên Mỹ Jared Kushner lưu ý: “Nếu châu Âu có thể xác định được một cá nhân để thay mặt họ lên tiếng, đó sẽ là một thành tựu lớn hơn nhiều so với việc thuyết phục phía Nga chấp nhận sự tham gia của họ vào quá trình thương lượng”.

Các quốc gia Tây Âu gần như đã từ chối đàm phán với Nga kể từ khi xung đột tại Ukraine leo thang vào năm 2022. Những nỗ lực gần đây nhằm mở lại đối thoại chỉ càng làm lộ rõ ​​hơn những chia rẽ nội bộ.

Tuần trước, Thủ tướng Italia Giorgia Meloni phàn nàn rằng Liên minh châu Âu (EU) đang hành động “thiếu nhất quán” về vấn đề này, qua đó làm suy giảm chính uy tín của khối.

Tháng trước, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb và Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre đã vấp phải sự chỉ trích từ các nhà lãnh đạo EU khác vì tự ý hành động, liên lạc đơn phương với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trong khi đó, Moscow đã hoan nghênh động thái dù nó không mang lại bất kỳ đột phá nào.

Nga nhiều lần khẳng định châu Âu đã đánh mất uy tín vì vẫn tiếp tục cung cấp vũ khí, tài chính cho Ukraine, đồng thời thảo luận về việc gây ra một “thất bại chiến lược” cho Moscow. Phía Nga cũng bác bỏ các lời kêu gọi ngừng bắn vô điều kiện từ Brussels, cho rằng những đề xuất này thực chất chỉ nhằm mục đích câu giờ để Kiev tái tổ chức lực lượng.

Các nhà lãnh đạo như ông Stubb, ông Støre, bà Meloni cùng với Tổng thống Cộng hòa Séc Petr Pavel và Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đang được truyền thông nhắc đến như những ứng viên tiềm năng để trở thành đại diện duy nhất của châu Âu trong các cuộc đàm phán nhằm giải quyết xung đột Nga - Ukraine.