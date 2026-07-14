Theo báo Guardian, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 13/7 đã tuyên bố phát động chiến dịch "giải tán" ICC, khẳng định Washington sẽ thực hiện mọi biện pháp để bảo vệ công dân và quân nhân Mỹ trước cơ quan này.

"Việc ICC can thiệp vào hoạt động quân sự và thực thi pháp luật của Mỹ đã đe dọa trực tiếp tới chủ quyền quốc gia. Nếu chúng ta không làm gì, các nhân viên tuần tra biên giới, binh sĩ và các lãnh đạo Mỹ sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị truy tố, thậm chí bị bỏ tù vì 'tội' bảo vệ đất nước của mình", ông Rubio cho biết.

Ngoại trưởng Rubio nhấn mạnh nước Mỹ chưa giao giờ chấp nhận quy chế của ICC và mọi tổng thống Mỹ từ trước tới nay đều không công nhận thẩm quyền của cơ quan này đối với công dân Mỹ.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: X/@SecRubio

"Ban đầu, ICC được thành lập để xét xử những tội ác nghiêm trọng nhất, nhưng hiện tổ chức này đã biến tướng thành một thực thể cực đoan. ICC đang tiến hành một cuộc chiến chống lại nước Mỹ không phải bằng súng đạn mà bằng các điều lệ, hiệp ước và thứ quyền lực được gọi là luật pháp quốc tế", ông Rubio nói.

Theo các quan chức ngoại giao Mỹ, chính quyền Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc một loạt phương án mạnh tay nhằm trực tiếp vào ICC. Các biện pháp được thảo luận bao gồm hạn chế đi lại, thu hồi thị thực đối với các nhân sự của tòa án, siết chặt trừng phạt tài chính lên ICC cùng các tổ chức liên kết.

Bên cạnh đó, Washington cũng sẽ gây sức ép lên các quốc gia đồng minh đang tham gia ICC. Về cơ bản, những nước đang tiếp nhận quân đồn trú hoặc nằm dưới sự bảo vệ của Lầu Năm Góc đều được yêu cầu phải từ chối công nhận thẩm quyền của ICC đối với binh sĩ và quan chức Mỹ.

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng, quan hệ giữa Tổng thống Trump và ICC đã liên tục gia tăng căng thẳng. Chỉ 6 tuần sau khi bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống thứ hai, ông Trump đã ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia, cáo buộc ICC có những hành động "phi pháp và vô căn cứ" nhằm vào Mỹ và nước đồng minh Israel.