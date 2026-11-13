Tổng thống Trump đã yêu cầu Phó tổng thống JD Vance tập trung vào hạn chế vấn đề tham nhũng ở Mỹ, thay vì nỗ lực thúc đẩy thỏa thuận với Iran.

Theo Al Jazeera, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/11 tuyên bố rằng Mỹ không cần đạt được một thỏa thuận với Iran, bởi Washington hiện đã kiểm soát được nguồn tài chính của Tehran.

"Chúng ta không cần đạt một thỏa thuận với Iran. Thời điểm đó đã qua rồi. Chúng tôi đang kiểm soát tiền của họ, eo biển của họ, đó là hàng trăm tỷ USD. Thay vì chú ý vào Iran, tôi đã yêu cầu Phó Tổng thống Vance tập trung hoàn toàn vào nạn tham nhũng và tội phạm quy mô lớn ở các địa phương do đảng Dân chủ kiểm soát", ông Trump cho biết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Tổng thống Trump nhận định rằng các bang "xanh" như Minnesota, California, Illinois đang được điều hành một cách yếu kém, với tình trạng tham nhũng tràn lan. "Chúng ta đang thấy hàng tỷ USD bị đánh cắp mỗi tháng. Ngân sách liên bang có thể nhanh chóng được cân bằng nếu xử lý được hoạt động tội phạm quy mô lớn này", nhà lãnh đạo Mỹ nói.

Tuyên bố của Tổng thống Trump được đưa ra không lâu sau khi tờ Wall Street Journal dẫn các nguồn tin am hiểu tình tiết lộ rằng Phó Tổng thống Vance đang cân nhắc gặp trực tiếp một quan chức an ninh hàng đầu của Iran.

Hiện giới chức Iran và các nhà lập pháp đảng Dân chủ chưa đưa ra bình luận chính thức về phát ngôn của Tổng thống Trump.

Liên quan đến tình hình Trung Đông, nội các an ninh do Thủ tướng tạm quyền Benjamin Netanyahu dẫn đầu đã ra lệnh cho quân đội xúc tiến chuẩn bị cho khả năng nối lại các cuộc tấn công Iran. Động thái trên xảy ra sau khi lãnh đạo đối lập Gadi Eisenkot cảnh báo ông Netanyahu không được điều động quân đội cho đến khi chính phủ mới được thành lập.