Báo Guardian đưa tin, trong bài đăng trên mạng xã hội X hôm 20/3, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố cơ quan do ông quản lý vừa ban hành một văn bản ủy quyền ngắn hạn “cho phép bán số dầu mỏ của Iran đang được lưu trữ ngoài khơi”.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent. Ảnh: Scott Bessent

“Hiện nay, dầu mỏ bị áp trừng phạt của Iran đang được Trung Quốc tích trữ với giá rẻ. Thông qua việc tạm mở nguồn cung hiện có cho thế giới, Mỹ sẽ nhanh chóng đưa khoảng 140 triệu thùng dầu thô của Iran trên biển vào thị trường toàn cầu… và giúp giảm bớt áp lực tạm thời do Iran gây ra lên nguồn cung. Về bản chất, chúng tôi sẽ sử dụng số dầu mỏ trên của Iran để gây sức ép với Tehran nhằm giữ giá năng lượng ở mức thấp trong khi vẫn tiến hành chiến dịch ‘Cơn cuồng nộ dữ dội’”.

Kể từ khi Mỹ và Israel mở chiến dịch không kích chung nhằm vào Iran cuối tháng trước, chính quyền Tehran đã phong tỏa eo biển Hormuz, khiến nhiều tàu chở dầu không dám đi qua khu vực này vì lo ngại trở thành mục tiêu bị tấn công.

Việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz đã khiến giá dầu thô trên thị trường thế giới tăng mạnh. Theo dữ liệu được trang web OilPrice cập nhật sáng 21/3, giá dầu thô Brent hiện ở mức 112,19 USD/thùng.