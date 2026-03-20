Hãng thông tấn CNN đưa tin, công ty quốc doanh QatarEnergy ngày 20/3 tuyên bố các vụ tấn công bằng UAV của Iran nhằm vào cơ sở xử lý khí tự nhiên Ras Laffan đã làm tê liệt 17% công suất xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng của Qatar và gây thiệt hại doanh thu ước tính khoảng 20 tỷ USD/năm.

Hạ tầng phía bắc của cơ sở xử lý khí tự nhiên Ras Laffan thuộc Qatar. Ảnh: QatarEnergy

“Thiệt hại nghiêm trọng đối với các cơ sở sản xuất của chúng tôi sẽ cần 5 năm để sửa chữa. Tác động của những thiệt hại trên sẽ nhắm đến các khách hàng như Trung Quốc, Hàn Quốc, Italia và Bỉ. Điều này buộc chúng tôi phải tuyên bố tình trạng bất khả kháng lên đến 5 năm đối với những hợp đồng LNG dài hạn”, QatarEnergy cho hay.

Theo hãng tin Al Jazeera, sau khi quân đội Israel không kích mỏ khí đốt South Pars của Iran, kể từ ngày 18/3 đến nay, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tấn công hàng loạt cơ sở năng lượng “được coi là mục tiêu trực tiếp và hợp pháp” ở Vùng Vịnh, trong đó có cơ sở xử lý khí tự nhiên Ras Laffan của Qatar.

Nga triệu tập đại sứ Israel

Bộ Ngoại giao Nga hôm nay (20/3) đã triệu tập Đại sứ Israel Oded Joseph đến để phản đối vụ tên lửa Israel rơi gần nơi các phóng viên đài RT đang tác nghiệp ở miền nam Lebanon.

Hãng thông tấn TASS đưa tin: “Trong cuộc gặp giữa Đại sứ Israel Oded Joseph và các quan chức ngoại giao Nga, trọng tâm chính xoay quanh tình hình quân sự - chính trị căng thẳng đang diễn ra ở Trung Đông. Phía Nga sau đó đã lên tiếng phản đối vụ các phóng viên đài RT bị tên lửa Israel tấn công ở miền nam Lebanon. Các quan chức Nga nhấn mạnh việc điều tra kỹ lưỡng các tình tiết và ngăn chặn những sự việc tương tự có thể xảy ra trong tương lai”.

Trước đó, ông Sweeney, phóng viên thường trú của đài Nga ở Lebanon và người quay phim Ali Reed hôm 19/3 đã bất ngờ hứng chịu vụ nổ của một quả tên lửa Israel khi đang tác nghiệp tại một cây cầu ở miền nam Lebanon. Cả hai người sau đó được đưa đến một bệnh viện Lebanon để điều trị các vết thương do vụ không kích gây ra.