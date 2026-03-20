Mỹ định nới lỏng trừng phạt với dầu mỏ Iran. Ảnh: WANA

Theo hãng tin WANA và Fox News, hôm qua (19/3) ông Bessent lưu ý, trước đây Mỹ đã nới lỏng các hạn chế đối với dầu mỏ Nga và "trong những ngày tới, Washington có thể dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Iran đang được lưu trữ trên biển". Ông ước tính, có khoảng 140 triệu thùng dầu của Iran ở trên biển và số dầu này có thể có thể được sử dụng một cách chiến lược để tác động đến giá dầu.

Quan chức này nói: "Mỹ sẽ sử dụng dầu của Iran để chống lại Iran nhằm giữ giá dầu thấp trong 10 đến 14 ngày tới trong khi chiến dịch quân sự này tiếp diễn".

Bộ trưởng Bessent cho biết thêm, chính phủ Mỹ cũng có thể tung thêm dầu từ kho dự trữ chiến lược để giúp giảm bớt áp lực giá cả.

Các nhà phân tích cho biết, những phát biểu trên cho thấy một sự điều chỉnh chính sách ngắn hạn nhằm ổn định thị trường toàn cầu trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị đang diễn ra. Họ cũng cảnh báo việc nới lỏng trừng phạt có nguy cơ mang lại lợi ích cho Tehran, mục tiêu của các cuộc tấn công của Mỹ và Israel. Tuy nhiên, một số người lại xem động thái này như một cách để Mỹ đưa các đối tác vào liên minh nhằm mở lại eo biển Hormuz.

Giá năng lượng đã tăng vọt kể từ khi Mỹ và Israel tấn công Iran ngày 28/2 và Tehran đã đáp trả mạnh mẽ, khiến hoạt động vận chuyển thương mại qua eo biển Hormuz gần như bị đình trệ. Hôm qua (19/3), giá dầu Brent chuẩn quốc tế tăng 1,2% lên 108,65 USD. Giá xăng của Mỹ cũng đã tăng mạnh kể từ khi xung đột bắt đầu.

Theo ông Philip Luck của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), do nhu cầu dầu mỏ toàn cầu hàng ngày vượt quá 100 triệu thùng, việc nới lỏng cũng chỉ giải phóng được lượng cung ứng quốc tế đủ dùng trong 1,5 ngày. Chuyên gia này nhận định, việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt trong thời gian ngắn với dầu mỏ Iran sẽ không thể thay đổi giá cả ở Mỹ nhưng có thể giảm nhẹ phần nào sức ép giá cả cho các đồng minh và đối tác của Mỹ ở châu Á.