Tại cuộc họp báo tổ chức ở Nhà Trắng hôm 20/3, Tổng thống Trump đã nhận được câu hỏi từ các phóng viên về thông tin do hãng thông tấn Axios đăng tải gần đây xoay quanh khả năng Mỹ có thể sử dụng quân đội để chiếm đóng hoặc phong tỏa đảo Kharg của Iran.

Ông Trump cho hay: “Tôi có thể có kế hoạch đó, cũng có thể không... Nhưng tôi sẽ không tiết lộ cho mọi người điều này. Nơi đó (đảo Kharg) chắc chắn là địa điểm mà mọi người bàn tán. Nhưng tôi không thể nói cho mọi người điều đó”.

Tổng thống Mỹ Trump trong cuộc họp báo hôm 20/3. Ảnh: Nhà Trắng

Trước đó, Axios dẫn lời của các quan chức Mỹ giấu tên tiết lộ chính quyền Trump đang xem xét việc chiếm đóng hoặc phong tỏa đảo Kharg, "trái tim dầu mỏ" của Iran để buộc Tehran phải dỡ bỏ phong tỏa eo biển Hormuz.

Một quan chức cấp cao của Mỹ nói: “Ông Trump muốn eo biển Hormuz mở cửa. Nếu cần chiếm đảo Kharg để thúc đẩy việc mở eo biển, điều đó sẽ xảy ra. Nếu ông ấy quyết định tiến hành một cuộc đổ bộ ven biển, điều đó cũng sẽ xảy ra. Nhưng quyết định tiến hành chiến dịch vẫn chưa được đưa ra”.

Đảo Kharg nằm cách bờ biển Iran chưa đến 25km và cách eo biển Hormuz khoảng 480km về phía bắc. Hòn đảo có chiều dài 8km này là nơi Tehran đặt cảng dầu mỏ chính. Ngoài ra, trên đảo còn có các cơ sở lưu trữ và bốc xếp nhiên liệu được vận chuyển bằng đường ống từ những mỏ dầu lớn ở tây nam Iran.

Ông Trump trả lời câu hỏi về khả năng Mỹ mở chiến dịch ở đảo Kharg của Iran. Video: Nhà Trắng