Báo Times of Israel đưa tin, cảnh sát và cơ quan tình báo Shin Bet của Israel hôm nay (20/3) đã bắt giữ Raz Cohen đến từ thành phố Jerusalem vì có hành vi liên lạc với các mật vụ Iran cũng như cung cấp thông tin về hệ thống phòng không Vòm sắt và nhiều địa điểm quân sự của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF).

Một bệ phóng tên lửa của hệ thống Vòm Sắt. Ảnh: Times of Israel/Flash90

“Những thông tin nhạy cảm được đối tượng Cohen chuyển cho điệp viên Iran gồm chi tiết về cách thức hoạt động của hệ thống Vòm sắt, vị trí của các căn cứ không quân Israel và nhiều khẩu đội Vòm sắt. Cohen hoàn toàn nhận thức được việc bản thân đang hợp tác với các điệp viên Iran. Đối tượng đã đổi các thông tin để nhận số tiền ảo tương đương 1.000USD trước khi cắt đứt liên lạc với điệp viên Iran vào tháng trước”, thông cáo của các cơ quan an ninh Israel cho hay.

Dự kiến, nghi phạm Cohen có thể phải đối mặt với mức án chung thân hoặc tử hình nếu bị kết tội.

Rộ tin Mỹ lên kế hoạch chiếm đảo Kharg

Hãng tin Axios dẫn lời của các quan chức Mỹ giấu tên cho biết chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét việc chiếm đóng hoặc phong tỏa đảo Kharg của Iran để buộc Tehran phải dỡ bỏ phong tỏa eo biển Hormuz.

Một quan chức cấp cao của Mỹ nói: “Ông Trump muốn eo biển Hormuz mở cửa. Nếu cần chiếm đảo Kharg để thúc đẩy việc mở eo biển, điều đó sẽ xảy ra. Nếu ông ấy quyết định tiến hành một cuộc đổ bộ ven biển, điều đó cũng sẽ xảy ra. Nhưng quyết định tiến hành chiến dịch vẫn chưa được đưa ra”.

Theo Axios, đảo Kharg nằm cách bờ biển Iran chưa đến 25km và cách eo biển Hormuz khoảng 480km về phía bắc. Hòn đảo có chiều dài 8km này là nơi Tehran đặt cảng dầu mỏ chính. Ngoài ra, trên đảo còn có các cơ sở lưu trữ và bốc xếp nhiên liệu được vận chuyển bằng đường ống từ những mỏ dầu lớn ở tây nam Iran.