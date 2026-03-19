Hãng tin BBC và tờ Times of Israel cho biết, ông Trump sáng sớm nay (19/3) tuyên bố như vậy sau khi Iran oanh tạc một loạt mục tiêu trên khắp Vùng Vịnh, gồm một trung tâm khí đốt ở Qatar và các cơ sở dầu khí ở Ảrập Xêút, Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE) và Kuwait nhằm đáp trả cuộc tấn công của Israel.

Các cơ sở năng lượng trên là mục tiêu mới nhất của Tehran ở Trung Đông trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Iran với Israel và Mỹ đang tiếp diễn.

Mỏ khí đốt của Iran bị tấn công. Video: WANA

Iran, Mỹ và các quốc gia Vùng Vịnh đã đe dọa lẫn nhau sau cuộc tấn công. Iran cảnh báo sẽ tiếp tục tấn công đáp trả các quốc gia Vùng Vịnh nếu các cơ sở năng lượng của nước này bị bắn phá lần nữa. Đáp lại, ông Trump cảnh báo Iran ngừng tập kích cơ sở hạ tầng năng lượng của Qatar, trong khi Ảrập Xêút tuyên bố bảo lưu quyền hành động quân sự sau khi bị nhắm mục tiêu.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết Israel đã bất ngờ tấn công mỏ dầu khí South Pars của Iran vì bất bình trước những gì đã xảy ra tại Trung Đông. Lãnh đạo Nhà Trắng đồng thời khẳng định chỉ có một phần tương đối nhỏ của mỏ khí lớn nhất thế giới này bị bắn trúng.

Ông Trump quả quyết Mỹ không biết gì về cuộc tấn công trên. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ và Israel ngày 18/3 tuyên bố trước báo giới rằng Tel Aviv thực sự đã phối hợp với Washington trong cuộc tấn công này vì trước đó Mỹ từng nổi giận do Israel tự mình tập kích một cơ sở nhiên liệu của Iran.

Mỏ khí South Pars nằm trên bờ biển Vịnh Ba Tư thuộc tỉnh Bushehr của Iran, là trung tâm sản xuất khí đốt tự nhiên quan trọng nhất của nước này và là một trong những mỏ khí đốt lớn nhất thế giới. Bất kỳ cuộc tấn công nào vào South Pars đều ảnh hưởng trực tiếp đến huyết mạch của ngành năng lượng Iran cũng như sự cân bằng mong manh của thị trường khí đốt và khí hóa lỏng toàn cầu.