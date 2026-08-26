Mỹ tạm dừng mọi hồ sơ xin thị thực nhập cư. Ảnh: Rozalaws.

Theo báo The Guardian, quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh Bộ Ngoại giao Mỹ thực hiện việc siết chặt các quy định và hạn chế tiếp cận đối với những người nộp đơn xin visa nhập cư được đánh giá có nguy cơ trở thành gánh nặng cho hệ thống phúc lợi xã hội Mỹ.

Quan chức trên ngày 25/8 cho hay Bộ Ngoại giao Mỹ đã triển khai sáng kiến tại tất cả đại sứ quán và lãnh sự quán của nước này từ đầu tháng 8. Các cuộc hẹn phỏng vấn xin visa cũng phải được điều chỉnh để dành thời gian cho “đào tạo chuyên sâu”. Bộ Ngoại giao Mỹ đã xây dựng hướng dẫn và chương trình đào tạo mới từ đầu năm nhằm “đảm bảo tất cả viên chức lãnh sự được trang bị đầy đủ năng lực để đánh giá toàn diện và nhất quán mọi đương đơn xin thị thực”.

Tờ Financial Times đưa tin, những người nộp đơn đã có lịch phỏng vấn đã nhận email thông báo rằng cuộc hẹn bị hủy và họ sẽ được thông báo về ngày, giờ mới.

Các quan chức Mỹ cho hay biện pháp này nhằm bảo đảm những người xin thị thực nhập cư không trở thành gáng nặng cho hệ thống phúc lợi công cộng của Mỹ. Tuy nhiên, đây cũng là một phần trong hàng loạt chiến lược mà chính quyền của Tổng thống Trump triển khai nhằm siết chặt cả hoạt động nhập cư hợp pháp lẫn nhập cư bất hợp pháp, đồng thời xây dựng quy trình lựa chọn khắt khe hơn đối với những người được phép nhập cảnh Mỹ.

Trong tuần này, chính quyền Mỹ cũng công bố kế hoạch thu hồi thị thực của những người xin tị nạn vốn nhập cảnh ban đầu với mục đích du lịch hoặc công tác. Biện pháp này có thể ảnh hưởng tới 200.000 người đang xin tị nạn và nếu được thực hiện, nó sẽ trở thành đợt thu hồi thị thực quy mô lớn nhất trong lịch sử Mỹ. Hành động này được triển khai phối hợp với Bộ An ninh Nội địa Mỹ.

Dưới thời Tổng thống Trump, người xin thị thực cũng phải đối mặt với nhiều hạn chế mới, trong đó có việc kiểm tra lịch sử hoạt động trên mạng xã hội và phải trả thêm các khoản phí xử lý bổ sung.