Theo CNN, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25/8 thông báo rằng quân đội Mỹ đã dọn dẹp toàn bộ thủy lôi ở eo biển Hormuz, đồng thời đang theo dõi sát sao mọi diễn biến tại tuyến hàng hải quan trọng này.

"Hải quân Mỹ đã xác nhận việc kích nổ và gỡ bỏ toàn bộ thủy lôi ở Hormuz. Chúng tôi cũng sẽ phá hủy mọi tàu hoặc xuồng nào đặt thủy lôi mới. Iran đã được cảnh báo rõ về vấn đề này. Chính sách không khoan nhượng đối với việc rải thủy lôi đang được thực thi đầy đủ và có hiệu lực", ông Trump cho biết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Ở chiều ngược lại, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi ngày 25/8 thông báo rằng Iran và Oman đã đạt được "sự đồng thuận về việc bắt đầu các cuộc đàm phán kỹ thuật nhằm thống nhất một tuyến hàng hải thay thế cho tuyến đường truyền thống ở eo biển Hormuz".

"Mỹ và các quốc gia khác cần hiểu rằng eo biển Hormuz sẽ không được mở cửa nếu không tuân theo các cơ chế do Iran thiết lập", ông Gharibabadi nhấn mạnh.

Trên thực tế, dữ liệu của công ty theo dõi hàng hải Vortexa tiết lộ rằng lượng dầu vận chuyển qua eo biển Hormuz chỉ đạt 5 triệu thùng/ngày hôm 24/8, giảm mạnh so với mức hơn 20 triệu thùng/ngày trước xung đột. Tuy vậy, tổ chức Kpler thông báo rằng luồng hàng hải ở phía nam Hormuz đang dần nhộn nhịp trở lại dưới sự bảo vệ của hải quân Mỹ.

Iran chỉ trích chính sách kinh tế của Mỹ

Theo WANA, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei ngày 25/8 đã chỉ trích mạnh động thái mới nhất của Mỹ nhắm vào Iran, mô tả chiến dịch kinh tế của Washington là một cuộc tấn công vào chủ quyền của tất cả quốc gia.

"Tình hình đang rất bất ổn. Khi Mỹ yêu cầu mọi ngân hàng, doanh nghiệp, cảng biển và chính phủ phải tuân theo mệnh lệnh của Washington hoặc đối mặt với các biện pháp trả đũa kinh tế, vấn đề đã vượt ra ngoài Iran. Những hành động như vậy sẽ làm suy yếu các nguyên tắc cốt lõi của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc", ông Baghaei cho hay.

Quan chức Iran nhấn mạnh, mọi quốc gia có chủ quyền không nên chấp nhận việc bình thường hóa tình trạng coi thường pháp luật trên diện rộng và cưỡng ép có hệ thống, đồng thời lưu ý rằng những nước như Canada đã bắt đầu nhận ra hậu quả của các chính sách như vậy.