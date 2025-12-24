Mỹ Tâm lại lên top

Mỹ Tâm trong Live Concert "See The Light".

Chuyện để dành được Mỹ Tâm trình diễn lần đầu tiên trước 40.000 khán giả tại Live Concert Mỹ Tâm 2025: See The Light diễn ra vào tối 13/12/2025 tại SVĐ Mỹ Đình. Trong không gian của một concert ngập tràn ánh sáng và âm nhạc hiện đại, ca khúc mới sáng tác của Mỹ Tâm vang lên, tạo ra một khoảng lặng sâu lắng.

Chuyện để dành được hòa âm theo đúng thế mạnh ballad của Mỹ Tâm, tập trung tối đa vào cảm xúc và cao trào. Cách hát rõ ràng, dứt khoát nhưng đầy tình cảm của Mỹ Tâm trong đêm diễn tại Mỹ Đình đã nhanh chóng tạo nên sự đồng cảm lớn từ khán giả khiến ca khúc được lan toả mạnh mẽ.

Cảm hứng để Mỹ Tâm viết nên Chuyện để dành lại bắt đầu từ một câu hỏi rất đời của fan: "Không biết show See The Light của chị Tâm có quay hình không để biết mình mặc đồ đẹp đi”. Từ khoảnh khắc giản dị ấy, nữ ca sĩ nảy ra ý tưởng viết một bài hát nói về thói quen “để dành” - không chỉ là những chiếc áo đẹp mà còn là cảm xúc, là yêu thương, là những điều tốt đẹp trong cuộc sống mà con người thường chần chừ chưa dám sống trọn vẹn. Khi cảm xúc đến, Mỹ Tâm viết khá nhanh, chỉ trong khoảng 3 ngày đã hoàn thành phần ý và giai điệu, rồi trau chuốt ca từ đến sát ngày diễn ra concert để bài hát đạt được sự uyển chuyển và tinh tế nhất.

Theo chia sẻ của Mỹ Tâm, chính cô cũng nhận ra mình từng nhiều lần “để dành” như thế trong cuộc sống. Ca khúc mang thông điệp nhẹ nhàng mà Mỹ Tâm gửi gắm: "Hãy biết tha thứ cho chính mình, trân trọng bản thân và chọn sống an nhiên, tích cực mỗi ngày".

Với Chuyện để dành, Mỹ Tâm một lần nữa khép lại năm 2025 theo cách rất riêng: nhẹ nhàng nhưng đủ sâu để ở lại thật lâu trong lòng khán giả.



Ca sĩ Trang Anh.

Ca sĩ Trang Anh ra MV "Kem bạc hà"

Sau màn debut gây chú ý với ca khúc Hẹn nhau dưới trời sao, ca sĩ trẻ Trang Anh tiếp tục ghi dấu ấn trong hành trình âm nhạc của mình bằng sản phẩm mới mang tên Kem bạc hà. Ca khúc mang đậm tinh thần mộng mơ của tuổi trẻ, đồng thời cho thấy sự trưởng thành rõ nét của Trang Anh trong cách kể chuyện bằng âm nhạc.

Chia sẻ về tên gọi ca khúc, Trang Anh cho biết: “Kem bạc hà là một hình ảnh rất gần gũi nhưng cũng nhiều cảm xúc. Bạc hà có vị mát, hơi the và không quá ngọt, giống như cảm giác của những rung động đầu khi thích một ai đó: trong trẻo, dịu dàng nhưng cũng pha chút cô đơn''.

Kem bạc hà là kết quả của một quá trình ấp ủ khá dài. Ca khúc được hình thành từ những trải nghiệm rất nhỏ trong đời sống hàng ngày: những buổi tối về muộn, những tin nhắn chờ đợi, những khoảng lặng quen thuộc. Từ đó, Trang Anh dần vẽ nên một không gian cảm xúc riêng, nơi những rung động âm thầm được lắng nghe và chuyển hóa thành âm nhạc.

Hiện Trang Anh đang theo học năm 3 khoa Sáo trúc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia, sinh viên năm I Viện Báo chí và Tuyên truyền.

Trang Anh sinh năm 2007 tại Hà Nội, được đông đảo khán giả biết đến khi tỏa sáng và lọt vào Top 8 chương trình Giọng hát Việt Nhí 2021. Sau chương trình, Trang Anh tiếp tục gặt hái những thành công khi trở thành Á quân Đấu trường âm nhạc nhí 2020, Giải nhì Liên hoan hát tiếng Anh TP Hà Nội… Cô cũng tham gia biểu diễn tại nhiều gameshow lớn của VTV, THVL1 như Sàn chiến giọng hát, Người hát tình ca, Giai điệu kết nối…