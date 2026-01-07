Đảo Greenland. Ảnh: National Geographic

Hãng CNN dẫn lời Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết: "Tổng thống Trump đã nói rõ về việc giành được Greenland là ưu tiên an ninh quốc gia của Mỹ và điều quan trọng là ngăn chặn các đối thủ của chúng ta ở khu vực Bắc Cực. Tổng thống và đội ngũ của ông đã thảo luận về một loạt lựa chọn để theo đuổi mục tiêu chính sách đối ngoại quan trọng này... và tất nhiên, sử dụng quân đội luôn là một lựa chọn theo ý của Tổng tư lệnh".

Ngày 5/1, Phó chánh văn phòng Nhà Trắng phụ trách chính sách Stephen Miller cho biết sẽ không có ai chống lại quân đội Mỹ vì tương lai của Greenland. Theo ông Miller, Mỹ sẽ không cần can thiệp quân sự để giành quyền kiểm soát Greenland vì hòn đảo tự trị thuộc Đan Mạch này có dân số nhỏ.

Theo BBC, các nhà lãnh đạo châu Âu đã cùng nhau ủng hộ Đan Mạch và Greenland sau khi Mỹ nhấn mạnh việc có thể giành quyền kiểm soát Greenland bằng vũ lực. Trong một động thái hiếm hoi của châu Âu nhằm khiển trách Nhà Trắng, Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz tuyên bố Greenland thuộc về người dân của hòn đảo này.

Báo Guardian dẫn thông cáo ngày 6/1 của 3 nhà lãnh đạo trên cùng với các thủ tướng của Italia, Đan Mạch, Ba Lan và Tây Ban Nha nhấn mạnh: "Chỉ có Đan Mạch và Greenland mới có quyền quyết định các vấn đề liên quan đến Đan Mạch và Greenland".

Sau đó, ông Starmer lặp lại sự ủng hộ của Anh đối với Đan Mạch tại một cuộc họp báo ở Paris, nơi đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Trump cũng có mặt. “Tôi đã nói rất rõ quan điểm của mình, lập trường của chính phủ Anh là gì”, lãnh đạo chính phủ Anh nói.