Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen. Ảnh: EFE/EPA

Báo Guardian dẫn lời Thủ tướng Đan Mạch Frederiksen ngày 5/1 tuyên bố: "Nếu Mỹ quyết định tấn công quân sự một quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) khác thì mọi thứ sẽ chấm dứt, gồm cả NATO và an ninh thời hậu Thế chiến II".

Bà Frederiksen cho biết chính phủ Đan Mạch đang làm tất cả những gì có thể để ngăn chặn một cuộc tấn công vào đảo Greenland. Nhà lãnh đạo này cũng cáo buộc Mỹ gây ra áp lực "không thể chấp nhận được" và mô tả đó là "một cuộc tấn công phi lý vào cộng đồng quốc tế".

Thủ tướng Đan Mạch tiết lộ bà đã “rất rõ ràng” với Tổng thống Mỹ Donald Trump, cả công khai lẫn riêng tư. Bà Frederiksen khẳng định sẽ “làm mọi thứ… để đấu tranh cho các giá trị dân chủ cơ bản và cộng đồng quốc tế mà chúng ta đã xây dựng".

Sau chiến dịch quân sự chớp nhoáng tại Venezuela, ông Trump ngày 4/1 tuyên bố Mỹ cần Greenland. Điều này làm dấy lên lo ngại Mỹ sẽ tấn công hòn đảo tự trị thuộc Đan Mạch. Chính sách đối ngoại và an ninh của Greenland hiện vẫn do Copenhagen kiểm soát.

Với vị trí chiến lược giữa châu Âu và Bắc Mỹ, Greenland là một địa điểm quan trọng đối với hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ. Nguồn tài nguyên khoáng sản dồi dào của hòn đảo này cũng phù hợp với mong muốn của Washington là giảm sự phụ thuộc vào nguồn xuất khẩu từ Trung Quốc.

Bà Frederiksen có phát biểu trên sau khi Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen kêu gọi Tổng thống Trump từ bỏ ảo tưởng về việc sáp nhập hòn đảo, đồng thời cáo buộc Mỹ có những lời lẽ "hoàn toàn không thể chấp chấp nhận được". "Đủ rồi. Những lời đe dọa, áp lực và các cuộc bàn luận về việc sáp nhập không có chỗ đứng giữa những người bạn", ông Nielsen nhấn mạnh.

Phát biểu sau đó tại một cuộc họp báo ở thủ đô Nuuk, Thủ hiến Greenland tìm cách xoa dịu những lo ngại về một cuộc tấn công tiềm tàng của Mỹ.