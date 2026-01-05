Theo ABC News, Tổng thống Trump ngày 4/1 đã đề cập tới việc Mỹ cần giành quyền kiểm soát đảo Greenland vì "mục đích phòng thủ", đồng thời úp mở rằng Venezuela có thể không phải là khu vực cuối cùng mà Mỹ can thiệp.

"Chúng tôi cần Greenland, chắc chắn là như vậy. Chúng tôi cần hòn đảo cho mục đích phòng thủ. Ở thời điểm này, Greenland đang bị hàng loạt chiến hạm của Nga và Trung Quốc vây quanh", ông Trump nói với tờ Atlantic.

Khi được hỏi liệu việc bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro có cho thấy Mỹ sẵn sàng can thiệp quân sự để thâu tóm Greenland hay không, Tổng thống Trump nói vấn đề này "sẽ do những người khác quyết định".

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Ngay sau phát biểu của ông Trump, giới chức Đan Mạch và Greenland đã bày tỏ sự phản đối, kêu gọi tổng thống Mỹ dừng ngay những động thái đe dọa.

"Việc Mỹ nói cần kiểm soát Greenland là hoàn toàn vô lý. Washington không có quyền sáp nhập bất kỳ khu vực nào trong 3 vùng lãnh thổ thuộc Đan Mạch. Tôi mạnh mẽ kêu gọi Mỹ ngừng các lời đe dọa nhắm vào một đồng minh thân thiết trong lịch sử và chống lại một dân tộc khác, những người đã nói rõ rằng họ không phải để bán", Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cho biết.

Trong khi đó, Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen tuyên bố: "Khi Tổng thống Mỹ nói rằng họ cần Greenland và liên kết vấn đề này với Venezuela, đó không chỉ là sai lầm, mà còn là sự thiếu tôn trọng".

Kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ thứ 2, Tổng thống Trump nhiều lần tuyên bố Mỹ cần Greenland, một vùng lãnh thổ tự trị giàu tài nguyên của Đan Mạch vì lý do an ninh. Vào cuối tháng 12 năm ngoái, ông Trump đã bổ nhiệm ông Jeff Landry làm Đặc phái viên Mỹ tại Greenland, động thái vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của Copenhagen.