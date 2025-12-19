Theo đài RT, Tổng thống Mỹ Trump ngày 18/12 đã ký ban hành Đạo luật Ủy quyền quốc phòng (NDAA) của năm tài chính 2026, phê duyệt mức chi tiêu quân sự kỷ lục là 901 tỷ USD.

"Đạo luật xác định các ưu tiên của Lầu Năm Góc cho năm tài khóa 2026, cho phép chi tiêu cao hơn khoảng 8 tỷ USD so với đề xuất ban đầu của chính quyền Tổng thống Trump và trở thành ngân sách quốc phòng cao nhất trong lịch sử Mỹ. Văn bản này bao gồm kinh phí mua sắm vũ khí, tăng lương cho binh sĩ và nhiều sáng kiến quốc phòng lớn do ông Trump thúc đẩy", thông báo của Nhà Trắng cho biết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Đáng chú ý, đạo luật sẽ cung cấp 800 triệu USD viện trợ cho Kiev, gồm 400 triệu USD/năm trong 2 năm tiếp theo như một phần của Sáng kiến ​​Hỗ trợ an ninh Ukraine. Khoản tiền này sẽ được chi trả cho các công ty Mỹ để mua vũ khí cho quân đội Ukraine. Việc phân bổ diễn ra trong bối cảnh Ukraine đang chịu sự giám sát gia tăng sau một vụ bê bối tham nhũng lớn làm rung chuyển bộ máy chính trị ở Kiev.

Ngoài hỗ trợ Ukraine, đạo luật cũng cho phép tăng lương cho binh lính Mỹ thêm 4%, tài trợ đóng mới tàu chiến, đồng thời áp đặt các hạn chế đối với một số khoản đầu tư của Mỹ có liên quan đến Trung Quốc. Văn bản cũng ủng hộ nỗ lực của Tổng thống Trump trong việc tái cấu trúc Lầu Năm Góc, đưa vào luật một số nội dung từ các sắc lệnh hành pháp nhằm loại bỏ các chương trình đa dạng, công bằng và hòa nhập (DEI) cũng như cấp vốn cho dự án hệ thống phòng thủ tên lửa "Vòm vàng".

Theo truyền thông Mỹ, đạo luật còn bao gồm các điều khoản liên quan đến châu Âu như hỗ trợ Sáng kiến An ninh Baltic và cung cấp 175 triệu USD để hỗ trợ quốc phòng cho Latvia, Lithuania và Estonia.