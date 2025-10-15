Theo đài RT, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14/10 đã đe dọa áp đặt các biện pháp thuế quan trừng phạt đối với Tây Ban Nha vì nước này không đáp ứng mức tăng chi tiêu quốc phòng của NATO.

"Tây Ban Nha là quốc gia duy nhất không tăng chi tiêu quân sự lên mức 5% GDP. Tôi rất không hài lòng với họ, Madrid đã thể hiện thái độ vô cùng thiếu tôn trọng đối với NATO. Tôi đang cân nhắc việc trừng phạt thương mại bằng thuế quan vì hành động của họ. Có thể tôi sẽ làm vậy", ông Trump cảnh báo, nhưng không nêu cụ thể các biện pháp thuế.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên, Tổng thống Trump từng nhiều lần chỉ trích các nước thành viên NATO ở châu Âu không chia sẻ gánh nặng chi tiêu quốc phòng một cách công bằng. Từ khi quay lại Nhà Trắng vào tháng 1 năm nay, ông Trump đã liên tục gia tăng sức ép buộc các nước trong khối tăng ngân sách quốc phòng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Cách đây không lâu, ông Trump thậm chí từng gợi ý loại Tây Ban Nha ra khỏi NATO vì nước này không đáp ứng nghĩa vụ chi tiêu quốc phòng.

"Họ không có lý do gì để không làm điều này. Thành thật mà nói, có lẽ các vị nên loại Tây Ban Nha ra khỏi NATO", ông Trump phát biểu vào ngày 9/10.

Tại hội nghị NATO hồi tháng 6 ở The Hague, Hà Lan, liên minh quân sự này đã thông qua cam kết các nước thành viên sẽ nâng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP hằng năm vào năm 2035, thay thế mức chi tiêu quân sự trước đó là 2% GDP. Tuy vậy, Tây Ban Nha là quốc gia phản đối mạnh mẽ nhất quyết định này.

Trên thực tế, Madrid chưa từng đạt mức chi tiêu cũ 2% GDP, khi chỉ dành khoảng 1,3% GDP cho quốc phòng trong năm ngoái.

Hiện chính phủ Tây Ban Nha chưa đưa ra bình luận chính thức về tuyên bố mới nhất của Tổng thống Mỹ.