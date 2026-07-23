Theo đài CNN, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tối 22/7 thông báo quân đội nước này đã tiến hành thêm các đợt tấn công mới nhắm vào Iran.

"Vào hồi 17h30 theo giờ miền Đông, các lực lượng Mỹ đã thực hiện đợt không kích bổ sung nhắm vào các mục tiêu quân sự của Iran theo chỉ thị của Tổng tư lệnh. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm suy giảm năng lực của Iran trong việc đe dọa hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz", CENTCOM cho biết.

Sau thông báo của CENTCOM, Thống đốc tỉnh Bushehr Mohammad Mozaffari xác nhận một vụ nổ đã xảy ra tại thành phố cảng Bushehr ở miền nam Iran. "Vụ tấn công do Mỹ thực hiện, lực lượng cứu hộ khẩn cấp đã được điều động tới hiện trường nhằm xác định mức độ thiệt hại của vụ việc", ông Mozaffari nói.

Một tàu chở dầu di chuyển gần eo biển Hormuz. Ảnh: WANA

Cùng ngày 22/7, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã đưa tin về việc một tàu chở dầu bốc cháy trong khi tìm cách đi qua tuyến hàng hải ở phía nam eo biển Hormuz. "Khu vực tàu chở dầu bị cháy đi qua đã được rải thủy lôi. Có 2 tàu chở dầu khác đã phải quay đầu sau vụ viêc này", IRGC thông tin.

Những động thái trên xảy ra trong bối cảnh giới chức Washington và Tehran liên tục đe dọa lẫn nhau. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo nước này sẽ phá hủy một cây cầu hoặc nhà máy điện của Iran nếu Tehran tấn công một tàu ở eo biển Hormuz.

Ngay lập tức, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi phản bác rằng "Tehran sẽ đáp trả tương xứng với bất kỳ cuộc tấn công nào của Mỹ nhắm vào cơ sở hạ tầng".

"Học thuyết phòng thủ của chúng tôi rất rõ ràng: ăn miếng trả miếng. Bất kỳ hành động gây hấn nào chống lại Iran, bao gồm việc nhắm vào cơ sở hạ tầng của chúng tôi, sẽ bị đáp trả một cách mạnh mẽ và dứt khoát", ông Araghchi nhấn mạnh.