Theo hãng thông tấn CNN, tại phiên điều trần diễn ra hôm 21/7, khi trả lời các câu hỏi về chi phí Mỹ đã bỏ ra trong cuộc xung đột với Iran, ông Hegseth cho biết: “Các chi phí quân sự tính đến hôm nay ước tính lên tới 37,5 tỷ USD xét về một số khía cạnh nhất định và những chi phí dự kiến như tiền lương đến ngày 30/9”.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: PBS News

Tuy nhiên, hiện chưa rõ số chi phí do ông Hegseth công bố đã bao gồm thống kê thiệt hại tại các căn cứ của Mỹ ở Trung Đông vì những đòn tấn công trả đũa từ Iran hay chưa.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ sau đó khẳng định Iran hiện “ở thời điểm yếu nhất về quân sự trong hơn 1 thập kỷ qua và có thể trong hơn 47 năm qua, khi hàng nghìn tên lửa đạn đạo của nước này đã bị phá hủy”.

Trả lời phỏng vấn đài CNN, nghị sĩ Dân chủ Mỹ Chris Coons bày tỏ bản thân không lấy làm ngạc nhiên về con số 37,5 tỷ USD do Bộ trưởng Hegseth đưa ra. Thậm chí, ông Coons còn nghi ngờ chi phí thực tế Mỹ bỏ ra trong cuộc xung đột với Iran có thể cao hơn nhiều.

“Đã có nhiều thiệt hại xảy ra tại những cơ sở quân sự trọng yếu, những hệ thống radar và máy bay hiện đại bị hư hại cũng như nhiều loại đạn dược đắt tiền được sử dụng cho đến nay”, ông Coons lưu ý.