Kể từ đó, ông sống sót bằng cách liên tục di chuyển quanh thủ đô Tehran bằng ô tô để tránh bị phát hiện.

Theo báo Guardian, trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Iran Javad Mogouyi, ông Araghchi xác nhận Israel và Mỹ đã nắm được thông tin tình báo chính xác về vị trí của ông Ali Khamenei cùng các quan chức cấp cao khác, từ đó cho phép họ nhắm mục tiêu vào giới lãnh đạo cấp cao của Iran.

Ông Araghchi cũng cho biết Iran đã đề xuất với Mỹ một thỏa thuận liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này trong vòng đàm phán cuối cùng tại Geneva. Tuy nhiên, ông tiết lộ Ngoại trưởng Oman Badr Albusaidi đã thông báo với ông vào ngày hôm sau rằng bầu không khí tại Washington đột ngột trở nên cứng rắn và thiên về đối đầu hơn.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: Tasnim

Các cuộc không kích phối hợp giữa Mỹ và Israel bắt đầu ngay sau 9h sáng ngày hôm sau, khi nhiều quan chức cấp cao Iran đang tham dự các cuộc họp tại Bộ Tình báo, Hội đồng Chiến lược về Chính sách Đối ngoại và Hội đồng Quốc phòng.

Ngoại trưởng Iran nói: "Theo tôi, điều quan trọng là Israel đã nắm được thông tin tình báo về các cuộc họp này. Điều đó có thể cho thấy vẫn tồn tại một lỗ hổng an ninh và có lẽ lỗ hổng đó vẫn chưa được khắc phục. Đây là vấn đề cần phải được xử lý."

Ông Araghchi cho biết khi đó ông đang báo cáo công việc với Phó Chánh văn phòng của lãnh tụ tối cao Khamenei là ông Ali Asghar Hijazi thì tòa nhà rung chuyển bởi ba vụ nổ xảy ra liên tiếp chỉ trong vài giây. Theo lời ông, mỗi vụ nổ lại ở gần hơn vụ trước.

"Vụ nổ thứ ba gần như xảy ra ngay bên cạnh tòa nhà của chúng tôi. Khu vực đặt văn phòng của ông Hijazi bị trúng đòn tấn công trực tiếp còn phần bên trái của tòa nhà bị phá hủy hoàn toàn."

Thư ký của ông Hijazi thiệt mạng ngay tại chỗ nhưng ông Araghchi và ông Hijazi đã thoát và sống sót.

Ông Araghchi kể: "Chúng tôi ở phía bên kia của tòa nhà. Sau vụ nổ, trần nhà, các bức tường và mọi thứ đều đổ sập xuống người chúng tôi. Tôi nắm lấy tay ông Hijazi và cả hai cố gắng tìm đường thoát qua những thanh dầm, tấm ván và đống gỗ đổ nát, trong khi xung quanh vang lên tiếng kêu cứu. Nước từ trên trần nhà đổ xuống. Mọi thứ đều tan hoang. Cuối cùng chúng tôi cũng thoát ra được và tôi nhận ra nhiều khu vực khác nhau trong khu phức hợp đã bị tấn công."

Ông Araghchi sau đó được một người qua đường đưa tới Bộ Ngoại giao do chiếc xe công vụ của ông cũng đã bị trúng đòn tấn công. "Trong ba ngày, chúng tôi gần như bị cắt đứt mọi liên lạc, cố gắng xác định ai còn sống và ai đã hy sinh. Kẻ thù cho rằng họ có thể làm tê liệt chúng tôi bằng cách nhắm vào ban lãnh đạo nhưng họ đã thất bại".