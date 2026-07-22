Hãng thông tấn CNN đưa tin tại một sự kiện được tổ chức ở Nhà Trắng hôm 21/7, Tổng thống Mỹ Trump đã nhận được câu hỏi của phóng viên về việc liệu ông có tin Iran đã đưa các máy ly tâm vào cơ sở hạt nhân ở Núi Pickaxe hay không.

Các máy ly tâm hạt nhân của Iran. Ảnh: MEHR

Nhà lãnh đạo Mỹ trả lời: “Chúng tôi không có thông tin đó trong hồ sơ. Điều này chẳng có ý nghĩa gì trừ khi họ có vật liệu hạt nhân. Nhưng họ không có, chúng tôi đã theo dấu vật liệu - đó mới là nơi các hành động diễn ra… Có thể chúng tôi sẽ tấn công khu vực ấy trong thời gian rất sớm và Iran không thể làm gì để ngăn điều đó… Nhưng chúng tôi sẽ sớm tấn công khu vực ấy với quy mô lớn”.

Theo dữ liệu do hãng thông tấn Al Jazeera cung cấp hồi tuần trước, cơ sở Núi Pickaxe là hạ tầng hạt nhân “được phòng thủ kiên cố, có chứa 2 tổ hợp đường hầm nằm sâu dưới lòng đất”. Do vậy, việc Mỹ muốn phá hủy hoàn toàn cơ sở này là điều cực kỳ khó khăn.

IRGC nói radar phòng không ở Kuwait bị phá hủy

Trong thông cáo trên mạng xã hội Telegram sáng 22/7, kênh truyền thông Sepah của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố các đơn vị điều khiển máy bay không người lái (UAV) cảm tử của họ vừa gây ra một số tổn thất tại căn cứ không quân Ali Al Salem và đảo Bubiyan ở Kuwait.

“Trong giai đoạn tiếp theo của chiến dịch Nasr2, các chiến binh nhiệt huyết của IRGC đã tấn công 1 radar cảnh báo sớm, 1 tổ hợp radar chiến thuật quanh căn cứ Ali Al Salem và 1 hệ thống radar khác đặt trên đảo Bubiyan của Kuwait, phá hủy những khí tài trên và kết thúc chiến dịch”, IRGC cho hay.

Trong thông cáo trên mạng xã hội X sáng 22/7, quân đội Kuwait xác nhận Iran đã tấn công bằng UAV vào lãnh thổ nước này. Tuy nhiên, những tiếng nổ mà người dân Kuwait nghe thấy “là kết quả của việc các hệ thống phòng không đánh chặn cuộc tấn công thù địch” từ Tehran.