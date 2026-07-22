Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WANA

Theo báo Guardian, hôm nay (22/7) trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, người đứng đầu nước Mỹ viết: "Kể từ thời điểm này trở đi, bất cứ khi nào Cộng hòa Hồi giáo Iran nổ súng vào một con tàu ở eo biển Hormuz, dù bằng tên lửa, rocket, máy bay không người lái hay bất kỳ loại vũ khí nào khác, Mỹ sẽ ném bom và phá hủy một cây cầu hoặc một nhà máy điện, bao gồm cả những cơ sở nằm cạnh hoặc ngay trong thủ đô Tehran".

Mỹ đã tiến hành một loạt cuộc không kích trên khắp Iran kể từ tuần trước, trong khi Tehran đáp trả bằng các đòn tấn công nhằm vào những cơ sở và căn cứ mà nước này cho là được quân đội Mỹ sử dụng tại nhiều quốc gia trong khu vực.

Các cuộc tấn công qua lại vẫn tiếp diễn bất chấp khuôn khổ thỏa thuận do Pakistan làm trung gian được Mỹ và Iran ký kết vào tháng 6 nhằm chấm dứt cuộc chiến bùng phát từ tháng 2 và mở đường cho một thỏa thuận hòa bình lâu dài.

Mỹ đã tiến hành một loạt cuộc tấn công trên khắp Iran kể từ tuần trước. Trong khi đó, Tehran đáp trả bằng các cuộc không kích nhắm vào các cơ sở và căn cứ mà nước này cho là đang được quân đội Mỹ sử dụng ở một số quốc gia trong khu vực.

Việc đọ hỏa lực vẫn tiếp diễn bất chấp một thỏa thuận khung do Pakistan làm trung gian được Mỹ và Iran ký kết hồi tháng 6 nhằm chấm dứt cuộc xung đột bắt đầu từ tháng 2 và mở đường cho một thỏa thuận hòa bình lâu dài.

Đài truyền hình nhà nước Iran hôm nay đưa tin, ba vụ nổ đã xảy ra tại đảo Lark của nước này và ở cảng Sirik gần eo biển Hormuz trong bối cảnh các cuộc tấn công của Mỹ đang diễn ra.