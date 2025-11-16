Tạp chí Newsweek ngày 15/11 cho biết, Phòng thí nghiệm quốc gia Sandia và Cơ quan Quản lý An ninh hạt nhân quốc gia Mỹ mới đây đã công bố những hình ảnh về cuộc thử nghiệm bom hạt nhân B61-12.

"Cuộc thử nghiệm diễn ra từ ngày 19-21/8. Trong quá trình này, các tiêm kích F-35 đã phóng thành công 3 quả bom hạt nhân B61-12 mang đầu đạn trơ. Cuộc thử nghiệm là một quá trình quan trọng đối với việc đánh giá hiệu năng của loại vũ khí này, cũng là bước tiếp theo sau khi Cơ quan An ninh Hạt nhân quốc gia quyết định kéo dài tuổi thọ của các quả bom này thêm 20 năm", đại diện Sandia cho biết.

Bom hạt nhân B61-12 được lắp đặt trên tiêm kích F-35 của Mỹ trong cuộc thử nghiệm. Video: Sandia

Dù cuộc thử nghiệm này xảy ra vào tháng 8, nhưng thời điểm được công bố lại gây ra nhiều sự chú ý. Trong ngày 15/11, Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng Mỹ sẽ sớm nối lại các cuộc thử hạt nhân, dù vẫn khẳng định cam kết ủng hộ phi hạt nhân hóa.

"Chúng ta sở hữu nhiều vũ khí hạt nhân hơn bất kỳ quốc gia nào, và sẽ tiến hành thử nghiệm chúng. Dù không muốn làm điều đó, nhưng tôi không còn lựa chọn nào vì các quốc gia khác cũng làm như vậy", ông Trump nói.

Theo giới quan sát, B61-12 là phiên bản hiện đại hóa của dòng bom hạt nhân chiến thuật B61 do Mỹ sản xuất. Đây là loại bom trọng lực có công suất biến đổi (tối đa khoảng 50 kiloton), được trang bị bộ dẫn hướng đuôi giúp tăng độ chính xác đáng kể so với các phiên bản trước. B61-12 có thể được phóng bởi nhiều loại máy bay, bao gồm F-35 và B-2, nhằm duy trì khả năng răn đe hạt nhân linh hoạt cho Mỹ và NATO.